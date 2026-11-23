Integrarea județului Ilfov în București este una dintre variantele de reorganizare administrativă susținute de Dragoș Benea. Coordonatorul grupului de lucru al PSD pentru reforma administrativ-teritorială a explicat luni seară, la Digi24, cum vede viitoarea organizare a Capitalei.

Întrebat dacă Bucureștiul ar trebui să rămână separat sau să fie reorganizat împreună cu Ilfovul, europarlamentarul PSD s-a pronunțat în favoarea celei de-a doua variante.

„Ca opinie personală, Ilfovul în București”, a declarat Benea.

Acesta a comparat situația Capitalei cu cea a municipiilor reședință de județ, în jurul cărora s-au dezvoltat localități care funcționează, în practică, drept zone suburbane.

„E ca un municipiu reședință de județ cu comune periurbane, dar care nu mai sunt comune de mult. Voluntariul nu e comună, nu?”, a explicat europarlamentarul, făcând referire la orașul Voluntari din județul Ilfov.

Reforma administrativă ar putea schimba limitele marilor orașe

Potrivit lui Benea, reforma ar trebui să ia în calcul și integrarea administrativă a localităților din jurul municipiilor reședință de județ.

„Ca și la municipiile reședință de județ, comunele să facă parte din viitorul corp al municipiilor reședință de județ”, a declarat acesta.

Europarlamentarul PSD a explicat că actuala împărțire administrativă îngreunează coordonarea serviciilor publice în zonele metropolitane.

„Realitatea este că municipiile reședință de județ prestează servicii de transport în comun, de salubrizare, mai eficiente sau mai puțin eficiente, tocmai pentru că au existat discontinuități pe lanțul de decizie cu primarii și consiliile locale din zonele metropolitane”, a explicat Benea.

În opinia sa, o organizare administrativă comună ar putea facilita coordonarea transportului public și a altor servicii între marile orașe și localitățile învecinate.