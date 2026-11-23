Potrivit ministrului, 82% dintre aceste localități nu se mai pot susține financiar, iar reorganizarea lor ar putea genera economii de peste 250 de milioane de lei numai în ceea ce privește aparatul administrativ. Stoica a precizat că impactul bugetar exact va putea fi calculat doar după stabilirea numărului de comunități care acceptă comasarea voluntară.

Alexandru Stoica: 82% dintre cele 429 de localități nu se mai pot susține

Alexandru Stoica a explicat că proiectul de ordonanță de urgență pus în transparență decizională se concentrează, în prima etapă, asupra comunelor cu populație redusă.

„Proiectul unificării voluntare se adresează cu prioritate celor 429 de UAT-uri, cu o populație până la 1.500 de locuitori”, a afirmat ministrul.

Întrebat de ce a fost ales pragul de 1.500 de locuitori, în condițiile în care în spațiul public au fost vehiculate și alte variante, ministrul a făcut referire la categoriile de populație utilizate în raportările Ministerului Dezvoltării.

El a susținut că situația financiară a comunelor foarte mici justifică acordarea unei priorități acestora în cadrul reformei.

„Ele sunt prioritare și ele trebuie să se facă, pentru că aici avem dezavantajul cel mai mare (…) 82% dintre aceste localități, nu se mai pot susține. Și eu am tratat aceste localități cu mare prioritate”, a declarat Stoica.

Economii estimate la peste 250 de milioane de lei

Ministrul a fost întrebat despre economiile pe care le-ar putea produce reforma. Alexandru Stoica a explicat că prima etapă presupune comasarea voluntară și că, în absența unor decizii concrete ale comunităților, nu poate fi stabilită o economie bugetară exactă.

„Vorbim de etapa aceasta. Cine vrea să comaseze voluntar, să facă unificarea benevolă, atunci o să vedem și impactul economiei care va fi și ce economii se va face exact. Până nu vedem câte localități avem în această unificare, automat nu putem să facem un calcul exact.”

Ministrul a avansat totuși o estimare referitoare la aparatul administrativ al celor 429 de unități administrativ-teritoriale.

„Dacă vorbim doar pe aparatul funcțional, sunt peste 250 milioane de lei”, a declarat acesta.

Reforma va avea două etape. Ce se întâmplă cu județele și orașele

Ministrul Dezvoltării a precizat că reorganizarea administrativă nu se limitează la proiectul privind comasarea voluntară a comunelor.

„Nu mai sunt mai multe proiecte, sunt mai multe etape. Există etapa 1, care este unificarea benevolă, și etapa numărul 2, unde e coordonatorul domnul Dragoș Benea și va veni cu toate datele când le va realiza”, a afirmat Stoica.

Întrebat despre posibilitatea comasării unor județe, inclusiv despre scenariile discutate în spațiul public în privința județului Buzău, ministrul a declarat că nu au fost stabilite asemenea modificări.

„Nu s-a discutat așa ceva despre ce județe să treacă în partea cealaltă sau ce nu trebuie să treacă.”

Ministrul a susținut că a doua etapă va fi analizată separat, în cadrul grupului de lucru responsabil de reforma administrativă.

Totodată, întrebat dacă localitățile care se unesc voluntar vor fi excluse dintr-o eventuală nouă rundă de comasări, ministrul a răspuns afirmativ.

„Exact. Asta este obiectivul primei etape. Să nu le mai luăm în calcul în etapa a doua. Să reușească să vină de la dumnealor pasul acesta.”

Tatăl ministrului, primar de șapte mandate, ar fi de acord cu unirea comunei sale cu un oraș apropiat

Alexandru Stoica a fost întrebat și despre situația comunei conduse de tatăl său, în contextul reformei pe care o promovează.

Ministrul a afirmat că localitatea are aproximativ 2.070 de locuitori și se află în apropierea orașului Pătârlagele, ale cărui servicii publice sunt deja utilizate de locuitorii comunei.

„Da, sunt discuții de genul acesta. (…) Sunt 2.070 de locuitori. Noi suntem foarte aproape de orașul Pătârlagele. Noi oricum beneficiem de serviciile publice de la orașul Pătârlagele”, a declarat ministrul.

Întrebat dacă tatăl său ar accepta comasarea voluntară, inclusiv cu riscul pierderii funcției de primar, Stoica a răspuns afirmativ.

„După șapte mandate în care ai făcut bine pentru oameni, nu te mai gândești la funcția ta, îți dorești ca localitatea să funcționeze și să beneficiezi de oamenii de toate serviciile publice de calitate.”

Ministrul a precizat însă că nu poate spune dacă tatăl său va mai candida la următoarele alegeri locale.

„Chiar nu am discutat lucrurile acestea.”

De unde vor veni banii pentru reducerea impozitelor cu 50%

O altă temă abordată a fost finanțarea facilităților fiscale promise comunităților care acceptă unificarea.

Proiectul prezentat anterior de ministru prevede reducerea cu 50% a impozitelor pe locuințe și terenuri intravilane, timp de cinci ani, pentru cetățenii din localitățile care se comasează voluntar.

Întrebat de unde vor proveni resursele bugetare necesare, Alexandru Stoica a indicat bugetul Ministerului Dezvoltării.

„Când se va forma bugetul național, Ministerul Dezvoltării va avea un buget, iar eu mă asigur că din acest buget voi cuprinde toate sumele necesare pentru această comasare voluntară.”

Ministrul a explicat că diferențele rezultate din reducerea impozitelor ar urma să fie acoperite printr-un mecanism bugetar special.

Întrebat dacă aceste facilități ar putea ridica probleme de constituționalitate, Stoica a făcut referire și la existența altor situații în care legislația prevede reduceri sau scutiri de impozite.

Ministrul vrea să discute direct cu primarii și cetățenii

Alexandru Stoica a declarat că intenționează să se deplaseze în comunitățile vizate pentru a explica avantajele comasării și pentru a afla câte administrații locale sunt dispuse să participe la proces.

„Voi merge în țară să vorbesc cu fiecare, să le explicăm beneficiilor, reducerile oamenilor, mă refer aici la impozitul pe cădiri pe terenul intravilan, și automat o să discutăm cu toată lumea să vedem câte vor să facă.”

Întrebat dacă și-ar asuma un eventual eșec al reformei în cazul în care numai câteva localități ar accepta comasarea, ministrul a evitat să anunțe o decizie privind mandatul său.

„Să vedem ce se întâmplă exact, să vedem cine vrea să facă unificarea benovolă și vom lua o decizie și vom analiza fiecare situație.”

Acesta a insistat că rezultatele reformei trebuie evaluate după parcurgerea tuturor etapelor, nu doar după încheierea procesului de comasare voluntară.

Proiectul de ordonanță privind prima etapă se află în transparență decizională, iar măsurile anunțate nu sunt încă aplicabile.