Coordonatorul grupului de lucru din PSD care se ocupă de reforma administrativă a prezentat luni, într-o comisie din Parlament, care vor fi cele șase criterii după care vor fi comasate.

Cele șase criterii, explicate în cadrul comisiei pentru administrație publică, sunt:

Populație și demografie;

Sustenabilitatea economică;

Capacitatea administrativă;

Conectivitatea;

Accesibilitatea;

Serviciile publice locale.

În cadrul criteriului legat de populație și demografie, responsabilii din PSD pentru reforma administrativă vor să țină cont de:

Populația după domiciliu;

Populația rezidentă;

Proiecția populației pentru 2035;

Tipul UAT-ului;

Nașteri și decese;

Populația rezidentă după 2021;

Satele componente și satul reședință.

Cât despre sustenabilitatea economică, vor fi luate în considerare:

Veniturile proprii;

Cheltuielile de personal;

Cheltuielile totale, de bunuri și servicii și de capital;

Cotele din impozitul pe venit și sumele de echilibrare;

Gradul de colectare a impozitelor pe proprietate;

Impozitele pe clădiri și terenuri, persoane fizice;

Colectarea pe mai mulți ani, pe debitele curente;

Rămășițele de încasat și arieratele;

La capitolul capacitate administrativă, vor fi luate în calcul fondurile atrase prin programe finanțate cu bani europeni precum PNRR sau Anghel Saligny, dar și achizițiile publice și investițiile puse în funcțiune.

Primarul Craiovei, Olguța Vasilescu, a prezentat în cadrul comisiei situația României, țara în care doar două comune se autosusțin din veniturile locale, obținute din taxe și impozite.

Ce beneficii ar putea avea locuitorii comunelor comasate

Un alt criteriu este conectivitatea. Comasarea a două comune alăturate va fi făcută în funcție de:

Timpul dintre primării;

Timpul până la un drum național;

Timpul până la o ieșire de autostradă;

Timpul până la un aeroport;

Timpul până la locul de muncă.

De asemenea, din punct de vedere al accesibilității cetățenilor la serviciile publice, social-democrații vor analiza:

Timpul de acces până la primărie;

Școală primară și gimnazială;

Liceu sau școală profesională;

Cabinet de medicină de familie;

Farmacie sau punct farmaceutic;

Medici de familie la 1.000 de locuitori;

Copii înscriși la grădiniță;

Dispensare, medici în total, cabinete stomatologice;

Creșe;

Unități școlare.

Având în vedere că unele localități nu au fost arondate la rețeaua de apă și canalizare, având un grad mai mic de dezvoltare, următoarele servicii publice locale vor fi luate în considerare:

Rețea de apă;

Canalizare;

Gaze;

Mărimea rețelelor și apa distribuită;

Străzi orășenești modernizate;

Iluminat public;

Transport în comun;

Colectarea separată a deșeurilor;

Racordarea gospodăriilor.

Astfel, cetățenii care trăiesc în comunele vizate de comasări ar putea beneficia de servicii publice îmbunătățite, conform reformei prezentate de social-democrați. Proiectul este încă în faza de analiză, urmând să fie concretizat în primăvară anului viitor.