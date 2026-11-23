Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a afirmat luni, la Parlament, că realizarea reformei administrativ-teritoriale este un proces complicat, care nu poate fi accelerat artificial.

În privința variantei de PSD, Abrudean a spus că propunerea de comasare voluntară a localităților există deja în legislație și nu reprezintă, în sine, o reformă.

„În cazul PSD am văzut comasarea voluntară, care există și acum în lege, nu este o reformă în sine. Alipind 400 de comune la niște orașe sau municipii, acolo e o discuție și despre costuri, adică vor crește automat impozitele pentru cei care vin din comune”, a explicat președintele Senatului.

Acesta a atras atenția și asupra necesității de a clarifica sursa finanțării stimulentelor financiare propuse pentru unitățile administrativ-teritoriale care ar accepta comasarea. În acest sens, a fost depusă la Biroul Permanent o solicitare pentru înființarea unei comisii speciale a Parlamentului, care să organizeze dezbateri cu specialiști, reprezentanți ai Academiei și toate părțile implicate.

„S-a propus și un stimulent financiar pentru acele UAT-uri, trebuie văzut de unde se iau banii, adică sunt niște chestiuni foarte complicate. De aceea noi am propus înființarea unei comisii speciale a Parlamentului. Am depus la Biroul Permanent solicitări în acest sens”, a spus Abrudean.

Abrudean: Modificarea structurii administrative se face prin dezbatere, prin dialog cu toată lumea

El a subliniat că reorganizarea administrativă nu trebuie transformată într-un subiect de dispută electorală, având în vedere amploarea schimbărilor pe care le-ar presupune.

„Vorbim de modificarea structurii administrative după 60 de ani. Asta se face prin dezbatere, prin dialog cu toată lumea, nu doar în interiorul unui partid sau cu cei pe care cineva îi dorește la masă”, a spus Abrudean.

Președintele Senatului a pledat pentru un dialog între toate forțele politice și părțile interesate, astfel încât reforma să urmărească interesul public,

„Este absolut necesară, am constatat asta de-atâta vreme și cred că e timpul ca toată lumea să se pună la masă și să facă ceea ce trebuie pentru România, nu pentru prioritățile unui partid sau interesele electorale ale altuia”, a conchis Abrudean.