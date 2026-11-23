Anunțul a fost făcut luni de liderul PSD, Sorin Grindeanu. El a dezvăluit că subiectul a fost discutat în ședința liderilor social-democrați. Aceștia au stabilit un calendar al deplasărilor în țară cu o primă oprire la Suceava.

„Am stabilit un calendar de deplasări în țară în care vom vorbi cu oamenii, cu primarii, mai ales despre beneficiile reformei (…) Vom face această reformă împreună cu cetățenii (…) mâine va fi prima întâlnire la Suceava”, a declarat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a lansat săgeți către Ilie Bolojan

Șeful PSD i-a criticat pe foștii guvernanți care nu au făcut reforma administrației.

„Este o veste bună pentru români și o veste proastă pentru cei care doar au mimat reforma timp de un an și jumătate (…) Este un proiect de care România are nevoie (…) este invitată să contribuie toată lumea, inclusiv domnul Bolojan (…) Trebuie să aducem România din anul 1968 când a fost făcută ultima reformă a administrației publice”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a subliniat beneficiile reformei

Președintele PSD a prezentat principalele beneficii ale reformei propuse. El s-a referit la impozitele reduse la jumătate timp de cinci ani, la investițiile promise localităților beneficiare și la prioritatea privind finanțarea.

„Noi unim primării, nu desființăm localități (…) identitatea localității rămâne, serviciile vor fi mult mai accesibile, actele rămân valabile”, a mai transmis Sorin Grindeanu.

Reforma este supusă consultării publice

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a anunțat vineri, 20 noiembrie, la finalul ședinței de Guvern, lansarea în transparență decizională a unui proiect de ordonanță de urgență privind comasarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale.

Decizia de comasare va necesita votul consiliilor locale și acordul cetățenilor exprimat prin referendum.