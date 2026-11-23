Într-un mesaj video publicat duminică seara pe Facebook, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a afirmat că propunerea lui Antonio Costa privind reducerea bugetului UE pentru 2028-2034 este una „inacceptabilă” și insuficient de curajoasă. El a subliniat că bugetul propus acum este mai mic și cu 10% față de varianta propusă de Comisia Europeană.

„Propunerea pentru noul buget al Uniunii Europene, prezentată de către președintele Consiliului European, Antonio Costa, este inacceptabilă. De ce? Pentru că, pe de-o parte, nu are viziune politică, iar pe de-altă parte, nu este suficient de curajoasă. În condițiile în care Uniunea Europeană își propune noi priorități, precum locuire accesibilă pentru cetățenii europeni, apărare, competitivitate, priorități noi față de cele existente, tradiționale, agricultură, coeziune, cum este posibil să vii cu un buget mai mic, chiar față și de cel existent în prezent, și cu 10% mai mic decât cel propus de către Comisia Europeană în vara acestui an”, a spus edilul municipiului Cluj-Napoca.

El spune că e imposibil să se facă mai multe lucruri decât până acum, în contextul în care bugetul este mai mic decât cel actual.

„Nu s-a inventat pe lumea asta un mod de a face mai multe priorități cu mai puțini bani, numai dacă vrei să nu faci nimic, și doar vrei să declari că vrei să faci ceva, dar în realitate nu dorești să faci nimic. Spun asta pentru că un buget mai mic al Uniunii Europene înseamnă o încredere mai mică în viitorul Uniunii Europene comune”, a mai spus Emil Boc.

„Când distrugi politica de coeziune, înseamnă că nu ai viziune politică”

Primarul a criticat și ideea de diminuare a bugetului de coeziune, având în vedere că politica de coeziune este, în opinia sa, cea „cu ajutorul căreia construim infrastructura de încredere în Europa”.

„Când diminuezi inclusiv bugetul de coeziune, nu asiguri suficiente fonduri pentru politică agricolă comună. Atunci cum poți spera la Europa mai puternică și mai unită? Ceea ce nu se înțelege este că este inacceptabil faptul că se diminuează fondurile de la politica de coeziune, adică acea politică cu ajutorul căreia construim infrastructura de încredere în Europa. Adică școli, greșeli, grădiniță, spitale, locuințe sociale, locuințe accesibile pentru oameni. Când distrugi această politică, acest lipici care ține Uniunea Europeană împreună, atunci înseamnă că nu ai viziune politică”, a explicat acesta.

Emil Boc a continuat spunând că este nevoie de noi venituri la bugetul UE.

„Pe de altă parte, nu avem suficient curaj. Înțeleg că nu avem nevoie să mărim contribuțiile statelor naționale la bugetul Uniunii Europene, dar ne trebuie mai mult curaj să taxăm și să aducem venituri noi la bugetul Uniunii Europene”, a mai spus edilul.

„Este un început timid propus de Antonio Costa pentru taxarea giganților tehnologici, dar trebuie mai mult. Mai bine îl taxăm pe Elon Musk decât să tăiem bani de la agricultură sau coeziune. Trebuie să avem curaj să taxăm criptomonedele, jocurile de noroc, și să aducem buget suplimentar, să aducem bani mai mulți la bugetul Uniunii Europene. (…) Atunci când Europa nu va mai avea încredere în ochii cetățenilor, iar ce se întâmplă acum este un pas în slăbirea încrederii cetățenilor în Uniunea Europeană (…) arată că nu avem viziune (…) Haideți să dăm viziunea Europei, să dăm speranță, să dăm optimism, să dăm un nou proiect european care să trezească încrederea și emoția cetățenilor europeni pentru a rămâne și lucra împreună”, a afirmat edilul.

Președintele Consiliului European propune reducerea bugetului UE cu peste 200 de miliarde de euro

Reacția primarului Emil Boc vine după ce sâmbătă, președintele Consiliului European Antonio Costa a propus noi reduceri ale proiectului de buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034, elaborat de Comisia Europeană, și a sugerat noi surse de venituri pentru UE, inclusiv o taxă digitală, pentru a contribui la finanțarea politicilor europene.

Propunerea afectează interesele unui grup de 17 state din Europa de Est și de Sud, printre care România, Polonia, Italia și Spania, care s-au opus reducerii fondurilor de coeziune. În schimb, cancelarul german Friedrich Merz a considerat planul „un prim pas”, dar a cerut reduceri suplimentare.

În total, reducerile ar diminua bugetul cu 204 miliarde de euro, respectiv cu 10,2%, față de propunerea inițială prezentată de Comisia Europeană în iulie anul trecut.