Într-o postare publicată sâmbătă pe Facebook, europarlamentarul a criticat reducerile propuse de președintele Consiliului European, António Costa, și a cerut autorităților române să adopte o poziție comună în negocierile privind viitorul buget european.

„Noua propunere privind bugetul european 2028-2034 reprezintă un risc major pentru finanțele României și capacitatea noastră de investiții”, a scris acesta.

Victor Negrescu a subliniat că noua propunere prevede un buget de aproximativ 1.582 de miliarde de euro, cu peste 180 de miliarde mai puțin decât propunerea inițială a Comisiei Europene și cu aproape 40 de miliarde sub varianta discutată în octombrie. Sumele sunt calculate la prețurile constante din 2025. În prețuri curente, bugetul propus scade de la 1.984,9 miliarde de euro la 1.780,9 miliarde de euro, ceea ce reprezintă o reducere de aproximativ 204 miliarde de euro.

„Apreciez efortul președintelui Consiliului European, António Costa, de a apropia pozițiile statelor membre înaintea summitului european de săptămâna viitoare. Dar România are nevoie de un buget care să îi permită să continue dezvoltarea, nu de unul care să îi limiteze oportunitățile”, a transmis europarlamentarul PSD.

Reduceri pentru coeziune și cercetare

Negrescu a explicat ce efecte ar putea avea noua propunere de buget asupra României.

„Mai multă presiune asupra fondurilor pentru dezvoltare. Finanțarea europeană pentru coeziune scade la aproximativ 402 de miliarde de euro, iar programul Interreg, important pentru cooperarea transfrontalieră, pierde peste un miliard față de propunerea Comisiei. România are nevoie de aceste resurse pentru autostrăzi, spitale, infrastructură locală și reducerea decalajelor dintre regiuni. Este esențial să păstrăm fonduri distincte și garanții pentru comunitățile mai puțin dezvoltate”, a explicat Negrescu.

În privința agriculturii, sprijinul pentru veniturile fermierilor ar rămâne la 261 de miliarde de euro, în timp ce rezerva europeană pentru crize agricole ar fi redusă la 3,9 miliarde de euro.

„Ca raportor, am obținut susținerea Comisiei pentru bugete a Parlamentului European pentru un buget agricol de 433 de miliarde de euro. Solicit în continuare bani separați pentru dezvoltarea rurală și subvenții echitabile pentru fermierii români”, a precizat europarlamentarul PSD.

Negrescu a criticat și reducerile propuse pentru educație, cercetare și sănătate. Bugetul Erasmus+ ar scădea de la 36,2 la 34,7 miliarde de euro, iar cercetarea ar pierde aproape 15 miliarde de euro față de propunerea inițială.

„Mai puțini bani pentru educație, cercetare și sănătate decât propusese Comisia Europeană. Erasmus+ primește 34,7 miliarde de euro, față de 36,2 miliarde în propunerea inițială. Cercetarea pierde aproape 15 miliarde de euro, iar sănătatea nu beneficiază încă de un program european autonom. Am cerut, inclusiv prin raportul meu din Comisia pentru sănătate publică, cel puțin 20 de miliarde de euro pentru sănătate. România are nevoie de investiții europene pentru universități, spitale, cercetători și tineri”, a afirmat acesta.

Marea Neagră, inclusă în propunerea privind bugetul european

Europarlamentarul a evidențiat și un element pozitiv al documentului: includerea explicită a regiunii Mării Negre printre prioritățile europene.

„Un progres pentru securitatea Mării Negre. După demersurile și amendamentele pe care le-am promovat, regiunea este menționată explicit în propunere, inclusiv pentru mobilitatea militară și sprijinirea regiunilor de frontieră. Este important ca această recunoaștere să fie urmată de finanțarea infrastructurii strategice și a proiectelor de securitate din România”, a transmis Negrescu.

În ceea ce privește investițiile sociale, vicepreședintele Parlamentului European a cerut păstrarea unui Fond Social European distinct, în valoare de 124 de miliarde de euro.

„Am inițiat în această săptămână o scrisoare deschisă, susținută de lideri social-democrați europeni și eurodeputați, prin care solicităm un Fond Social European distinct, de 124 de miliarde de euro. Nu putem lăsa finanțarea locurilor de muncă, a formării profesionale și a combaterii sărăciei să depindă de competiția cu alte priorități bugetare”, a explicat europarlamentarul.

Negrescu, rezerve față de noile taxe europene

Negrescu și-a exprimat, de asemenea, rezervele față de propunerea introducerii unei taxe de 3% pentru anumite servicii digitale ale marilor companii, avertizând asupra posibilelor efecte asupra economiei digitale din România.

Acesta a criticat și neincluderea propunerii sale privind taxarea jocurilor de noroc online, susținând că veniturile obținute dintr-o asemenea măsură ar putea fi direcționate către educație și protejarea tinerilor.

„O abordare discutabilă privind noile taxe europene. Regret că nu a fost inclusă propunerea mea privind taxarea jocurilor de noroc online, susținută de eurodeputați din mai multe grupuri politice. Avem nevoie de instrumente europene pentru combaterea platformelor ilegale și colectarea de venituri de la operatorii acestui sector, bani pe care îi putem direcționa către educație și protejarea tinerilor. În schimb, se propune o taxă de 3% pentru anumite servicii digitale ale marilor companii. România trebuie să fie foarte atentă la efectele unei asemenea măsuri asupra competitivității economiei digitale, sector care contribuie cu aproximativ 6,7% la PIB-ul țării”, a afirmat Negrescu.

Negrescu cere o poziție comună a României în negocierile europene

Negrescu consideră că Guvernul, reprezentanții României în instituțiile europene, autoritățile locale, fermierii, mediul economic și partenerii sociali trebuie să susțină priorități comune în negocierile pentru bugetul 2028-2034.

„Acum este momentul unei coordonări politice și instituționale serioase la nivelul României. Guvernul, reprezentanții României în instituțiile europene, autoritățile locale, fermierii, mediul economic și partenerii sociali trebuie să susțină priorități comune în aceste negocieri. Nu este doar o discuție despre cât va primi România din bugetul european, ci și despre ce investiții vom putea realiza, ce programe vor fi protejate și cine va decide utilizarea fondurilor”, a subliniat europarlamentarul.

„Avem nevoie de o poziție națională clară, de alianțe europene și de negocieri ferme. România nu își poate permite să piardă oportunități de dezvoltare. Fiecare miliard de euro contează!”, a încheiat Victor Negrescu.