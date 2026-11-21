Delegația Băncii Mondiale a fost condusă de Anna Akhalkatsi, director pentru țările membre ale Uniunii Europene, și Marcelo Castellanos, manager de țară pentru România.

„Discuțiile au vizat stadiul actual al parteneriatului, în cadrul căruia România derulează 16 contracte de asistență tehnică, în valoare de peste 61 de milioane de euro, precum și pregătirea perioadei de programare europeană post-2027. Un punct important l-a reprezentat valorificarea analizelor și expertizei Băncii Mondiale în elaborarea viitorului Plan Național și Regional de Parteneriat (NRPP)”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Un alt obiectiv al cooperării îl reprezintă dezvoltarea și creșterea rezilienței regiunilor de la frontiera estică a României.

„De asemenea, a fost reafirmat angajamentul comun pentru dezvoltarea și creșterea rezilienței regiunilor de la frontiera estică, respectiv Nord-Est, Nord-Vest și Sud-Est, prin proiectul BRIDGE, inițiativa Catching-up Regions și oportunitățile de finanțare oferite de platforma EastInvest”, a mai transmis Ministerul.