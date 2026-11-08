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Sfinții Mihail și Gavriil, sărbătoriți pe 8 noiembrie. Aproape 1,5 milioane de români își serbează onomastica. Ce semnificație are sărbătoarea și ce tradiții respectă credincioșii

Creștinii ortodocși îi sărbătoresc duminică, 8 noiembrie 2026, pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, considerați conducătorii cetelor îngerești și ocrotitorii oamenilor. Sărbătoarea, marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox, este una dintre cele mai importante ale lunii noiembrie. Aproape 1,5 milioane de români își sărbătoresc onomastica.
Sfinții Mihail și Gavriil, sărbătoriți pe 8 noiembrie. Aproape 1,5 milioane de români își serbează onomastica. Ce semnificație are sărbătoarea și ce tradiții respectă credincioșii
Marius Vale
08 nov. 2026, 07:57, Social
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Biserica Ortodoxă Română prăznuiește în fiecare an, pe 8 noiembrie, Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri. Sărbătoarea este dedicată nu doar celor doi arhangheli, ci întregii lumi îngerești, potrivit învățăturii creștine.

Arhanghelul Mihail este considerat simbolul dreptății, al curajului și al luptei împotriva răului, în timp ce Arhanghelul Gavriil este cunoscut drept vestitorul voii lui Dumnezeu, cel care i-a adus Fecioarei Maria vestea că îl va naște pe Iisus Hristos.

Aproape 1,5 milioane de români își sărbătoresc onomastica

Potrivit datelor Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, 1.473.923 de români poartă nume asociate Sfinților Mihail și Gavriil. Dintre aceștia, 836.706 sunt bărbați, iar 637.217 sunt femei.

Cele mai întâlnite prenume masculine sunt Mihai, purtat de 364.878 de persoane, și Gabriel, cu 341.019 persoane. Alte nume sărbătorite sunt Mihail, Mihăiță, Gavril, Gavriil și Gavrilă.

În rândul femeilor, cele mai răspândite nume sunt Mihaela, purtat de 367.003 persoane, și Gabriela, cu 258.945 de persoane. Își sărbătoresc onomastica și româncele care poartă nume precum Mihaiela, Mihăița sau Gabi.

Ce semnificație are sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil

Denumirea de „sobor” desemnează adunarea tuturor cetelor îngerești, care, potrivit tradiției creștine, îl slujesc pe Dumnezeu.

Biserica Ortodoxă vorbește despre nouă cete îngerești: Serafimii, Heruvimii, Tronurile, Domniile, Puterile, Stăpâniile, Începătoriile, Arhanghelii și Îngerii.

În această ierarhie, Arhanghelii Mihail și Gavriil ocupă un loc deosebit, fiind printre cei mai cunoscuți și cinstiți îngeri din tradiția creștină.

Potrivit Basilica.ro, îngerii sunt considerați ființe spirituale care îndeplinesc voia divină, îi călăuzesc pe oameni și îi ocrotesc în momentele dificile.

Sărbătoarea are origini vechi, fiind celebrată în Răsăritul creștin încă din primele secole ale creștinismului. De-a lungul timpului, cinstirea celor doi arhangheli s-a extins, iar ziua de 8 noiembrie a devenit una dintre sărbătorile importante ale calendarului ortodox.

Cine sunt Arhanghelii Mihail și Gavriil

Arhanghelul Mihail este reprezentat adesea în icoane purtând o sabie, simbol al luptei împotriva răului și al apărării dreptății. În tradiția creștină, el este conducătorul oștilor cerești.

Arhanghelul Gavriil, al cărui nume este asociat cu puterea lui Dumnezeu, este vestitorul marilor evenimente ale mântuirii.

Cel mai cunoscut episod biblic în care apare este Buna Vestire, când îi anunță Fecioarei Maria nașterea Mântuitorului.

În iconografia ortodoxă, Gavriil este reprezentat frecvent cu un crin sau cu un toiag, simboluri ale veștii divine și ale curăției.

Tradiții și obiceiuri de Sfinții Mihail și Gavriil. Ce fac credincioșii pe 8 noiembrie

În tradiția populară românească, sărbătoarea Sfinților Mihail și Gavriil este legată de protecția gospodăriei, de pomenirea celor adormiți și de pregătirea pentru apropierea iernii.

În unele zone ale țării, credincioșii aprind lumânări pentru cei trecuți în neființă, dar și pentru sănătatea și ocrotirea celor vii.

O altă tradiție este împărțirea de alimente și pomeni, în special pentru sufletele celor decedați. Obiceiurile diferă de la o regiune la alta și nu trebuie confundate cu regulile religioase obligatorii.

De asemenea, în credința populară, Arhanghelul Mihail este considerat ocrotitorul oamenilor în momentele grele ale vieții și un călăuzitor al sufletelor.

Fiind o sărbătoare importantă în calendarul ortodox, numeroși credincioși aleg să participe la Sfânta Liturghie și să evite muncile gospodărești care pot fi amânate. Aceste obiceiuri țin de tradiția religioasă și populară, nu de interdicții legale.

Ultima mare sărbătoare înainte de Postul Crăciunului

Sfinții Mihail și Gavriil sunt sărbătoriți cu doar câteva zile înainte de începutul Postului Nașterii Domnului, care începe pe 15 noiembrie și se încheie pe 24 decembrie.

În 2026, sărbătoarea cade într-o zi de duminică, ceea ce le oferă credincioșilor prilejul de a participa la slujbele religioase dedicate celor doi arhangheli.

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil sunt și ocrotitorii spirituali ai Jandarmeriei Române, instituție care îi cinstește anual pe 8 noiembrie.

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