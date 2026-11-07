Obiceiuri și superstiții de Sfinții Mihail și Gavriil 2026. De ce se aprind lumânări pe 8 noiembrie

În tradiția românească, Sfinții Mihail și Gavriil reprezintă una dintre cele mai importante sărbători din an.

Arhanghelul Gavriil a fost cel care a fost trimis de Dumnezeu la Fecioara Maria să-I vestească minunea nașterii Mântuitorului. Totodată, el a fost cel care a dus vestea lui Ioachim și Anei.

Arhanghelul Mihail este mai venerat decât Gavriil. El este simbol al biruinței și al dreptății. De cele mai multe ori, este reprezentat purtând în mâini o sabie și cheile Raiului. Tot Arhanghelul Mihail veghează și asupra bolnavilor.

În credința populară, se spune că dacă veghează la capul bolnavului, acesta moare, iar dacă se află la picioare, bolnavul va continua să trăiască.

În Bucovina, Arhanghelii sunt sărbătoriţi pentru că „ei sunt păzitorii oamenilor de la naştere şi până la moarte, rugându-se lui Dumnezeu pentru sănătatea acestora”.

Arhanghelii, în viziunea populară, asistă şi la judecata de apoi, sunt patroni ai casei şi ard păcatele sufletelor.

Pomeniri și praznice pentru cei morți

În satele şi târgurile bucovinene se fac și în ziua de astăzi, în fiecare an de 8 noiembrie, pomeniri şi praznice pentru cei morţi.

În zonele de munte, cei doi Arhangheli sunt și patronii oilor. Ciobanii făceau o turtă mare din făină de porumb, numită turta arieților, care sunt berbecii despărțiți de oi.

Această turtă se consideră un simbol al fertilității.

În dimineața zilei de 8 noiembrie, ciobanii o aruncau în târla oilor. Dacă aceasta cădea cu fața în sus era motiv de bucurie și semn de vremuri bune pentru ciobani. Dacă ea cădea cu fața în jos era semn de mare necaz și vremuri grele.

În ziua dinaintea sărbătoririi se fac praznice pentru sufletul morţilor. Ofrandele date la pomană pentru morţi, se numesc „Moşii de Arhangheli”.

Fiecare om trebuie să aprindă o lumânare, care îi va fi “lumină de veci” în lumea de dincolo. Se aprind lumânări şi se dau de pomană atât pentru oamenii în viaţă, cât şi pentru cei dispăruţi fără lumânare.

De asemenea, ziua de 8 noiembrie se mai numeste și „Vara Arhanghelilor” și ține numai o zi.