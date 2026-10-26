De ce țin italienii o castană sălbatică în buzunar toamna

Italienii o numesc „castagna matta” („castana nebună”), pentru că, deși seamănă cu castana comestibilă, nu se mănâncă.

În multe zone se credea că, purtată în buzunar, ține departe bolile aduse de umezeală și de frig, iar în altele era un mic talisman de toamnă.

Bunicii le-o dădeau copiilor fără alte explicații, cu un simplu „Pune-o în buzunar”.

Astăzi, gestul ține mai ales de amintire și de noroc, fără niciun efect medical dovedit.

Atenție însă: castanele sălbatice sunt toxice dacă sunt mâncate și trebuie ținute departe de copii și de animale.

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