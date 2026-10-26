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De ce țin italienii o castană sălbatică în buzunar toamna

O castană sălbatică ținută în buzunarul paltonului este unul dintre cele mai curioase obiceiuri de toamnă din Italia, transmis din generație în generație. Unii o poartă ca talisman, alții ca leac popular contra frigului.
De ce țin italienii o castană sălbatică în buzunar toamna
Andreea Tobias
26 oct. 2026, 17:51, Life-Inedit
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Italienii o numesc „castagna matta” („castana nebună”), pentru că, deși seamănă cu castana comestibilă, nu se mănâncă.

În multe zone se credea că, purtată în buzunar, ține departe bolile aduse de umezeală și de frig, iar în altele era un mic talisman de toamnă.

Bunicii le-o dădeau copiilor fără alte explicații, cu un simplu „Pune-o în buzunar”.

Astăzi, gestul ține mai ales de amintire și de noroc, fără niciun efect medical dovedit.

Atenție însă: castanele sălbatice sunt toxice dacă sunt mâncate și trebuie ținute departe de copii și de animale.

Materialul complet îl puteți citi pe Mediafax Italia.

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