Cu nasul înfundat, multă lume apelează la o supă caldă de pui. Senzația de ușurare nu înseamnă însă neapărat că s-au eliberat căile respiratorii, explică dr. Giulia Bertelli, biotehnolog, pe MyPersonalTrainer.

Remediul de răceală testat în laborator. Rezultatul care i-a surprins pe cercetători

Un studiu din 1978, publicat în revista Chest, a testat pe 15 voluntari sănătoși efectul apei reci, al apei calde și al supei calde de pui. La cinci minute după supă, mucusul din nas circula mai repede: de la 6,9 la 9,2 milimetri pe minut. Un efect asemănător l-a avut și apa caldă. După 30 de minute, valorile reveniseră însă la normal.

Mai mult, deși mucusul se mișca mai repede, cercetătorii nu au observat nicio schimbare în trecerea aerului prin nas. Cu alte cuvinte, nasul nu s-a desfundat cu adevărat.

De ce ai impresia că respiri mai bine

Un studiu din 2008, publicat în revista Rhinology, a testat o băutură caldă pe 30 de persoane răcite sau cu gripă. Participanții au spus că respiră mai ușor pe nas, deși măsurătorile nu au arătat nicio schimbare a fluxului de aer. Băutura caldă le-a calmat însă iritația din gât, tusea și strănutul.

O analiză din 2025, publicată în revista Nutrients, a examinat patru studii cu 342 de participanți. Unele rezultate sugerează că supele ar reduce ușor gravitatea simptomelor și durata bolii. Dovezile sunt însă încă preliminare.

Cum se consumă și când mergi la medic

Supa ar trebui consumată caldă, nu fierbinte, ca să nu irite gâtul. În varianta făcută acasă poți controla cantitatea de sare, iar la cea gata preparată merită verificată eticheta. Spălăturile și spray-urile nazale cu ser fiziologic pot ajuta și ele.

Mergeți la medic dacă aveți dificultăți de respirație, semne de deshidratare, febră care durează mai mult de patru zile sau simptome care nu se ameliorează în zece zile.