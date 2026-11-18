Imaginile sale au fost utilizate în cadrul unei prezentări organizate de instituția europeană pentru a explica modul în care tehnologiile de inteligență artificială pot ajuta la identificarea conținutului digital falsificat, relatează POLITICO.

Chipul actorului a apărut în mod repetat într-un seminar dedicat detectării deepfake-urilor, desfășurat în aprilie 2022.

Imaginile lui Robert Pattinson, folosite pentru identificarea deepfake-urilor

Prezentarea a făcut parte dintr-un seminar online organizat de Comisia Europeană sub titlul „Forensic AI in E-evidence”, dedicat utilizării inteligenței artificiale în analiza probelor electronice.

Sesiunea a fost susținută de Siwei Lyu, profesor în cadrul Departamentului de Informatică și Inginerie al Universității din Buffalo, Statele Unite.

Potrivit diapozitivelor consultate de jurnaliștii POLITICO, prezentarea includea în mod repetat întrebarea „Este acesta Robert Pattinson?”, însoțită de imagini ale actorului.

Exemplele au fost utilizate pentru a ilustra metode prin care pot fi identificate fotografiile și materialele video manipulate digital.

Scopul seminarului a fost explicarea tehnologiilor care pot contribui la diferențierea conținutului autentic de cel modificat sau generat artificial.

Ce sunt deepfake-urile și de ce reprezintă o provocare

Deepfake-urile sunt imagini, înregistrări video sau materiale audio create ori modificate cu ajutorul tehnologiilor digitale, inclusiv al inteligenței artificiale, astfel încât să prezinte o persoană spunând sau făcând lucruri care nu s-au întâmplat în realitate.

Aceste tehnologii pot reproduce în mod convingător trăsăturile faciale, vocea și expresiile unei persoane, ceea ce face ca unele falsuri să fie dificil de identificat fără instrumente specializate.

Seminarul organizat de Comisia Europeană a abordat tocmai posibilitatea utilizării unor metode tehnologice pentru detectarea unor asemenea manipulări.

Două filme cu Robert Pattinson au beneficiat de finanțare europeană

Legătura actorului britanic cu Uniunea Europeană nu se limitează la utilizarea imaginilor sale în seminarul despre deepfake-uri.

Conform POLITICO, două producții cinematografice în care a jucat Robert Pattinson au beneficiat de sprijin prin programul Creative Europe MEDIA, instrumentul Uniunii Europene destinat susținerii industriei audiovizuale.

Este vorba despre filmul „Bel Ami”, lansat în 2012, și producția science-fiction „High Life”, apărută în 2018.

Programul Creative Europe MEDIA sprijină dezvoltarea, distribuția și promovarea proiectelor cinematografice și audiovizuale europene.

Astfel, cariera actorului se intersectează cu inițiativele europene atât prin proiecte cinematografice, cât și prin utilizarea imaginii sale în activități educaționale dedicate noilor tehnologii.

Noul James Bond, o legătură neașteptată cu Bruxelles-ul

Publicația evidențiază, într-o notă amuzantă, faptul că actorul asociat acum cu personajul 007 a figurat deja într-o activitate a Comisiei Europene, însă nu într-o misiune de spionaj, ci într-o prezentare tehnică despre identificarea falsurilor digitale.

Cazul ilustrează modul în care imaginile unor personalități cunoscute pot fi utilizate pentru explicarea provocărilor generate de inteligența artificială și a soluțiilor dezvoltate pentru verificarea autenticității conținutului online.