Robert Pattinson va începe antrenamentul pentru celebrul rol după ce va termina filmările cu „The Batman Part II”, producția fiind întreruptă temporar după ce regizorul Matt Reeves s-a confruntat cu o problemă personală.

Potrivit The Independent, scenariul pentru Bond 26, care nu are încă un titlu oficial, este în mare parte scris și va intra în producție în 2027.

Creatorul serialului „Peaky Blinders”, Steven Knight, este asociat ca scenarist, iar regizorul Denis Villeneuve va supraveghea filmările.

Deși filmările sunt așteptate în 2027, mai este mult de parcurs în ceea ce privește distribuția. Există semne de întrebare în jurul actorilor care vor interpreta personajul negativ, rolul principal feminin și personajele din franciză care revin, M, Q și Miss Moneypenny.

Aceasta înseamnă că filmul nu va fi lansat până cel puțin în 2028.

Conform rapoartelor, Pattinson a semnat un contract pentru trei filme din timp și, judecând după cât timp a durat realizarea filmelor lui Daniel Craig cu Bond, rolul îl va ține cel mai probabil ocupat până în 2036.

Actorul britanic încheie anul 2026 într-un mod senzațional, jucând în filme precum „Primetime”, „The Drama” și „The Odyssey” de Christopher Nolan. Următorul său rol va fi în „Dune: Part Three”.

Robert Pattinson devine al șaptelea actor care îl interpretează pe James Bond în seria oficială de filme. El îl înlocuiește pe Daniel Craig, care a jucat rolul celebrului agent secret britanic în cinci filme, între 2006 și 2021.

„James Bond este unul dintre cele mai legendare personaje din cinematografie, iar faptul că mi-a fost încredințat rolul agentului 007 reprezintă onoarea vieții mele”, a declarat actorul.

„A spune că acest rol reprezintă împlinirea unui vis ar fi prea puțin”, a adăugat el.