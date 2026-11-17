„Îmi pare rău. Sunt încă îndrăgostit de Daniel Craig. Este greu. Simt că am un gol în suflet”, a declarat Ralph Fiennes, în cadrul emisiunii SiriusXM Front Row, după anunțul potrivit căruia Robert Pattinson va fi următorul James Bond.

Daniel Craig a interpretat celebrul personaj în ultimele cinci filme ale francizei.

Fiennes a ținut însă să precizeze că îl consideră pe Pattinson potrivit pentru rol. „Nu, este un actor extraordinar. Sunt sigur că va fi foarte bun”, a adăugat Fiennes.

Cei doi actori au jucat împreună în filmul „Harry Potter și Pocalul de Foc” (2005), în care Ralph Fiennes l-a interpretat pe Lord Voldemort, iar Robert Pattinson a avut rolul lui Cedric Diggory. În finalul peliculei, personajul interpretat de Fiennes îl ucide pe cel jucat de Pattinson.

Fiennes este familiarizat și cu universul James Bond. Actorul l-a interpretat pe Gareth Mallory, devenit ulterior șeful MI6, cunoscut sub numele de M, în trei producții ale francizei: „Skyfall” (2012), „Spectre” (2015) și „No Time to Die” (2021). În toate aceste filme, James Bond a fost interpretat de Daniel Craig.

Robert Pattinson a fost anunțat oficial drept noul interpret al agentului 007 luni de către Amazon MGM Studios. Actorul îi succede lui Daniel Craig, care a încheiat seria interpretărilor sale în 2021, odată cu lansarea filmului „No Time to Die”.

Următorul film din franciză va fi regizat de Denis Villeneuve, cunoscut pentru producțiile „Dune” și „Blade Runner 2049”, pe baza unui scenariu semnat de Steven Knight, creatorul serialului „Peaky Blinders”.

Robert Pattinson: „Un vis devenit realitate”

Pattinson a descris distribuirea în rolul lui James Bond drept o onoare.

„James Bond este unul dintre cele mai legendare personaje din cinematografie, iar faptul că mi s-a încredințat rolul lui 007 este onoarea vieții mele. Să spun că acest rol este un vis devenit realitate ar fi prea puțin. Sunt extrem de încântat de această colaborare și de proiectele la care vom lucra împreună cu această echipă extraordinară”, a declarat Robert Pattinson, într-un comunicat al companiei de producție.

La rândul său, regizorul Denis Villeneuve a declarat că actorul are „sufletul atemporal al lui 007” și că aduce personajului o energie nouă.

Pattinson este cunoscut publicului internațional mai ales pentru rolul lui Edward Cullen din seria „Twilight”, dar și pentru interpretarea lui Batman în filmul lansat în 2022.