Cine va fi următorul James Bond? Trei actori au ajuns printre finaliști, iar producătorii îi supun unor teste neobișnuite

Potrivit The Hollywood Reporter, Jack Lowden, Callum Turner și Josh O’Connor se numără printre actorii luați în considerare pentru rol. Ultimele probe au fost programate să înceapă în weekendul 23–25 octombrie și să continue în această săptămână. Producătorii nu au confirmat oficial numele finaliștilor. Noul film James Bond va fi regizat de Denis Villeneuve, cunoscut pentru seria Dune, iar lansarea este așteptată cel mai devreme în 2028.

Cine sunt cei trei actori care ar putea deveni James Bond

Jack Lowden, în vârstă de 36 de ani, este cunoscut pentru rolul din serialul de spionaj Slow Horses, în care interpretează un agent britanic implicat în misiuni periculoase. Experiența în scene de acțiune și capacitatea de a combina tensiunea cu umorul îl plasează printre favoriți.

Callum Turner, tot de 36 de ani, a devenit cunoscut datorită serialului Masters of the Air și filmelor din seria Fantastic Beasts. Actorul britanic, soțul cântăreței Dua Lipa, a fost menționat de mai multe ori drept posibil succesor al lui Daniel Craig.

Josh O’Connor, cunoscut pentru interpretarea prințului Charles în The Crown și pentru rolul din Challengers, reprezintă o alegere mai puțin convențională. Actorul s-a remarcat în special prin personaje complexe și vulnerabile, diferite de imaginea tradițională a agentului 007. Potrivit informațiilor presei, cel puțin patru actori ar fi primit invitații la ultimele probe, identitatea unuia dintre candidați nefiind cunoscută.

Cascadorii, dialoguri și carismă: cum este ales noul agent 007

Selecția presupune mai mult decât evaluarea talentului actoricesc. Candidații trebuie să demonstreze că pot executa credibil scene de acțiune, inclusiv lupte și cascadorii, dar și că pot reda personalitatea personajului în dialoguri. O altă probă urmărește prezența în fața camerei, producătorii căutând un actor capabil să transmită autoritate și carismă.

Alegerea trebuie să țină cont și de disponibilitatea pentru un angajament profesional de lungă durată. Actorul selectat ar putea interpreta personajul timp de peste un deceniu, devenind una dintre cele mai recognoscibile figuri ale cinematografiei mondiale.

Jack Lowden, Callum Turner and Josh O’Connor are 3/4 finalists to become the next James Bond Final screen tests happen this week (via: Deadline) https://t.co/lLM63YbhyJ — internet hall of fame (@InternetH0F) October 22, 2026

Doi actori cunoscuți ar fi ieșit din cursă

Potrivit The Hollywood Reporter, Jacob Elordi, cunoscut pentru Euphoria, și Jack O’Connell, unul dintre actorii din Sinners, nu se numără printre cei invitați la ultimele teste. Procesul este coordonat de directoarea de casting Nina Gold, alături de regizorul Denis Villeneuve și producătorii Amy Pascal și David Heyman.

Este prima selecție pentru rolul James Bond după ce Amazon MGM a preluat controlul creativ asupra seriei de la familia Broccoli, în 2025. Daniel Craig a interpretat personajul în cinci filme, ultimul fiind No Time to Die, lansat în 2021. Amazon MGM nu a anunțat o dată oficială pentru desemnarea succesorului, deși presa de specialitate anticipează că decizia ar putea fi făcută publică înainte de sfârșitul anului 2026.