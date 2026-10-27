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Accident pe DN 72. O autoutilitară încărcată cu substanțe chimice s-a răsturnat. Trafic restricționat

Circulația pe DN 72, între județele Dâmbovița și Prahova, a fost restricționată marți dimineață, după un accident în care au fost implicate un autoturism și o autoutilitară încărcată cu substanțe chimice. Vehiculul s-a răsturnat în afara carosabilului, iar în urma accidentului au fost constatate scurgeri de substanță, fiind necesară intervenția pompierilor.
Accident pe DN 72. O autoutilitară încărcată cu substanțe chimice s-a răsturnat. Trafic restricționat
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sursa foto: ISU Dâmbovița
Maria Miron
27 oct. 2026, 09:12, Social
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Accidentul s-a produs marți, în jurul orei 06.50, în zona unei stații de alimentare cu carburant, între localitățile Dărmănești, județul Dâmbovița, și Brătășanca, județul Prahova, potrivit informațiilor transmise de Poliția Dâmbovița.

În accident au fost implicate un autoturism și o autoutilitară cu remorcă, iar aceasta din urmă a ieșit în afara părții carosabile. Fotografiile de la locul intervenției arată autoutilitara răsturnată pe o parte, în șanțul de la marginea drumului.

Un bărbat implicat în accident a primit îngrijiri medicale la fața locului, dar a refuzat transportul la spital, a transmis ISU Dâmbovița.

Autoutilitara transporta peste două tone de substanțe chimice

Autoutilitara transporta 1,4 tone de sodă caustică lichidă și 650 de kilograme de clorură de var, iar în urma accidentului au fost constatate scurgeri de substanță.

La locul accidentului au intervenit pompierii Detașamentului Moreni, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială SMURD.

După evaluarea situației, pompierii au stabilit o zonă de siguranță pe o rază de 100 de metri, luând măsuri pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu.

Circulația pe DN 72, restricționată. Traficul este deviat

Pentru a împiedica accesul vehiculelor în zona de siguranță stabilită de pompieri, polițiștii au instituit filtre pentru devierea traficului rutier în localitățile I.L. Caragiale și Dărmănești, din județul Dâmbovița, precum și în Brătășanca, județul Prahova.

Șoferii sunt sfătuiți să respecte indicațiile polițiștilor și semnalizarea rutieră temporară, pentru evitarea oricărui pericol.

Potrivit Poliției Dâmbovița, restricțiile vor fi menținute până la eliminarea pericolului și reluarea circulației în condiții de siguranță.

ISU Dâmbovița a precizat că operațiunile de la locul accidentului nu s-au încheiat.

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