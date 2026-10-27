De ce vrea Elveția să interzică artificiile zgomotoase. Aproape 70% susțin măsura într-un sondaj, iar populația va decide prin referendum

Propunerea a fost lansată de organizații pentru protecția animalelor și a mediului, care au strâns peste 137.000 de semnături pentru organizarea referendumului, scrie Euronews, citând autoritățile elvețiene. Inițiativa, intitulată „Pentru restricționarea artificiilor”, urmărește introducerea unor reguli valabile la nivel național, în locul restricțiilor stabilite separat de cantoane și municipalități.

Ce fel de artificii ar putea fi interzise în Elveția

Propunerea vizează în special artificiile care produc explozii puternice și zgomote intense, folosite de persoane particulare în timpul sărbătorilor. Produsele pirotehnice mai silențioase, precum artificiile de mână și cele de tip fântână, ar rămâne permise.

Autoritățile cantonale ar putea acorda excepții pentru evenimente de importanță regională extinsă, inclusiv Ziua Națională a Elveției, sărbătorită pe 1 august, sau mari festivaluri publice. Guvernul elvețian precizează că inițiativa nu stabilește încă exact ce nivel de zgomot va determina interzicerea unui produs. Aceste detalii ar trebui reglementate ulterior.

Artificiile produc până la 400 de tone de particule poluante anual

Unul dintre principalele argumente ale susținătorilor este impactul asupra calității aerului. Potrivit datelor autorităților federale elvețiene, în țară sunt utilizate anual între 1.000 și 2.000 de tone de artificii, cantitate care include și ambalajele.

Arderea acestora generează aproximativ 200-400 de tone de particule în suspensie, echivalentul a 2-3% din emisiile anuale naționale de particule. Fumul conține particule fine și substanțe provenite din compușii utilizați pentru obținerea culorilor, inclusiv metale.

Poluarea poate fi mai persistentă în condiții meteorologice nefavorabile, atunci când aerul rece și ceața împiedică dispersarea particulelor. Organizațiile de mediu avertizează și asupra deșeurilor rămase după spectacolele pirotehnice, precum și asupra riscului de incendii.

Animalele pot intra în panică și se pot răni

Organizația Swiss Animal Protection susține că zgomotele bruște produse de artificii pot provoca teamă intensă și dezorientare animalelor domestice, sălbatice și de fermă. Unele animale încearcă să fugă, existând riscul să se rănească sau să provoace accidente.

Medicul veterinar Maruschka Blaser a explicat că animalele percep anumite sunete mai intens decât oamenii. În cazul cailor, panica poate deveni periculoasă atunci când aceștia fug necontrolat.

În cazul câinilor și pisicilor, unele familii recurg la medicamente calmante recomandate de veterinari sau caută locuri izolate în nopțile cu artificii. Susținătorii referendumului consideră că reducerea zgomotului ar proteja atât animalele, cât și persoanele sensibile la exploziile puternice.

Aproape șapte din zece elvețieni susțin interdicția

Primul sondaj realizat înaintea referendumului indică un avantaj important pentru susținătorii inițiativei. Potrivit cercetării realizate de institutul gfs.bern pentru radioteleviziunea publică elvețiană, 69% dintre respondenți ar vota pentru restricționarea artificiilor zgomotoase.

Sprijinul este majoritar în toate regiunile lingvistice și în principalele tabere politice, fiind mai ridicat în rândul femeilor. Există însă și opoziție. Reprezentanții industriei pirotehnice avertizează că măsura ar afecta afacerile și o tradiție importantă a sărbătorilor elvețiene.

Guvernul federal și Parlamentul recomandă respingerea inițiativei, considerând că restricțiile existente și competențele autorităților locale sunt suficiente. Elvețienii vor decide prin vot pe 29 noiembrie 2026 dacă interdicția va fi introdusă în Constituție. În cazul aprobării, normele necesare aplicării sale ar trebui adoptate în cel mult doi ani.