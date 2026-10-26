O elvețiancă aflată în Nigeria, bolnavă cu Ebola, a fost evacuată medical în țara de origine

Ministrul Sănătății din Nigeria, Muhammad Pate, a anunțat că femeia, primul caz din țară în cadrul actualului focar, a părăsit capitala, Abuja, luni dimineața, cu aprobarea sa.

Starea ei de sănătate s-a îmbunătățit semnificativ, iar pacienta era stabilă, conștientă și capabilă să comunice, a declarat oficialul, citat de Associated Press.

„Acest lucru nu înseamnă că nu mai este contagioasă, de aceea se aplică protocoale stricte”, a scris Pate pe X.

Soțul femeii, un diplomat elvețian în Nigeria, nu a prezentat simptome.

Femeia a fost evacuată după ce a fost tratată, trecând de faza acută a bolii

Directorul regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Africa, Mohamed Janabi, a declarat că evacuarea a fost organizată deoarece cei doi soți sunt cetățeni elvețieni și că echipele medicale nigeriene au stabilizat starea femeii după ce au tratat-o pe parcursul fazei acute a bolii.

Elveția va prelua îngrijirea acesteia și îl va monitoriza pe soțul ei, în timp ce Nigeria va continua să urmărească alți 52 de contacte, a spus Janabi.

„Odată cu evacuarea pacientei și a soțului ei, Nigeria nu mai are în prezent cazuri de Ebola”, a spus el, subliniind că vigilența rămâne esențială.

Potrivit ministrului Nigerian al Sănătății, măsurile de izolare rămân în vigoare. Acesta i-a îndemnat pe nigerieni să rămână vigilenți.

Femeia a fost testată pozitiv după ce s-a întors la Abuja din Uganda. Autoritățile nigeriene au declarat, vineri, că încă nu au stabilit cum a contractat virusul.

Ministerul de Externe al Elveției a declarat pentru Associated Press că femeia nu a vizitat Congo și se crede că a fost infectată în timpul călătoriei în Uganda împreună cu soțul ei.

Primii pacienți din Nigeria au tranzitat aeroportul

Centrul African pentru Controlul și Prevenirea Bolilor a precizat că primii pacienți din Nigeria și Kenya au tranzitat amândoi Aeroportul Internațional Entebbe din Uganda în 3 octombrie. Uganda, care a raportat anterior cazuri de Ebola, a precizat ulterior că nu mai are cazuri de virus.

Kenya a înregistrat nouă cazuri, dintre care două decese, de la confirmarea primului caz la începutul acestei luni.

Răspândirea virusului Ebola dincolo de granițele Republicii Congo a amplificat temerile de lungă durată ale autorităților sanitare cu privire la transmiterea rapidă a virusului rar Bundibugyo.

Cele mai recente cifre ale Ministerului Sănătății din Republica Congo indică peste 9.900 de cazuri, dintre care peste 4.800 de decese, de la începutul epidemiei în luna mai.