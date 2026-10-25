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Paturi din gheață, piei de ren și aurore boreale: Experiența inedită a celor mai spectaculoase hoteluri de gheață din Europa

De la structuri efemere sculptate în Laponia suedeză și finlandeză până la sate de igluuri în Alpii Elvețieni sau refugii polare deschise tot timpul anului în Norvegia, hotelurile de gheață și zăpadă oferă o experiență inedită de vacanță de iarnă.
Paturi din gheață, piei de ren și aurore boreale: Experiența inedită a celor mai spectaculoase hoteluri de gheață din Europa
Sursa foto: IStock
Departamentul Life
25 oct. 2026, 15:55, Life-Inedit
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În nordul Europei, hotelurile de gheață sunt construite sau reconstruite în fiecare an, folosind gheață recoltată din lacuri și râuri înghețate, precum și zăpadă proaspătă, notează Euronews.

Camerele sunt decorate cu sculpturi realizate de artiști, iar turiștii au la dispoziție saci de dormit speciali și spații încălzite pentru a face față temperaturilor scăzute.

Hotelul deschis pe tot parcursul anului

În nordul Norvegiei, la Snow Resort Kirkenes, funcționează Snowhotel 365, o destinație atipică unde oaspeții se pot caza pe tot parcursul anului, inclusiv în timpul verii. 

Complexul folosește anual 30 de tone de gheață și zăpadă proaspătă pentru recondiționare, iar fiecare cameră este sculptată manual de artiști internaționali. 

Temperatura din interior este de aproximativ -4 grade Celsius, iar oaspeții beneficiază de saci de dormit termici, acces la un salon încălzit, saună și dușuri. Pachetul include micul dejun și o cină cu trei feluri de mâncare.

Laponia suedeză și finlandeză: Arhitectură efemeră și cine pe farfurii de gheață

În localitatea Jukkasjärvi, din Laponia suedeză, ICEHOTEL este reconstruit în fiecare iarnă cu ajutorul artiștilor și sculptorilor care folosesc gheața formată pe râul Torne. 

Începând din decembrie, vizitatorii pot alege camere temporare sau apartamente decorate cu sculpturi artistice, înainte ca structura sezonieră să se topească și să revină în mediul natural.

Temperaturile din camerele de gheață se mențin în jurul valorii de -5 grade Celsius. Pentru confortul oaspeților sunt puse la dispoziție pături din piele de ren și saci de dormit. 

Experiența este completată de mai multe concepte gastronomice, inclusiv un meniu în care preparatele sunt servite pe farfurii realizate din gheață.

O experiență similară se regăsește în Laponia finlandeză la Arctic SnowHotel din Rovaniemi, deschis între 15 decembrie și sfârșitul lui martie. Cu o capacitate de până la 70 de locuri, complexul include un restaurant de gheață, o capelă pentru ceremonii și un observator dedicat exclusiv semnalării aurorelor boreale. 

În Alta, Norvegia, se află Sorrisniva Igloo Hotel, prezentat drept cel mai nordic hotel de igluuri din lume. Construcția este realizată anual folosind aproximativ 250 de tone de gheață și 7.000 de metri cubi de zăpadă, iar fiecare sezon are o tematică diferită.

Hotelul este deschis, de regulă, între 20 decembrie și sfârșitul lunii martie, iar în apropierea incintei, turiștii pot practica activități precum plimbările cu snowmobilul, drumețiile cu rachete de zăpadă și excursiile cu sănii trase de câini husky, precum și observațiile pentru aurora boreală.

Alpii Elvețieni, un sat de igluuri la 2.700 de metri altitudine

În Alpii elvețieni, Iglu-Dorf Zermatt este reconstruit în fiecare iarnă la o altitudine de aproximativ 2.700 de metri deasupra stațiunii Zermatt. Complexul cuprinde igluuri sculptate manual, conectate prin coridoare de zăpadă, și își primește oaspeții în perioada 19 decembrie – 4 aprilie. 

Temperatura din interior se menține în jurul punctului de îngheț. În timpul zilei, terasa exterioară este folosită ca spațiu comun pentru servirea mesei, iar oferta include fondue cu brânză elvețiană, gustări și băuturi calde sau reci.

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