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20.000 de euro pe noapte, iar locația o afli abia la aterizare. Refugiul secret din Laponia care se deschide pe 1 decembrie

Un refugiu arctic secret pentru doar șase oaspeți se deschide pe 1 decembrie în Laponia finlandeză. Cine vrea să ajungă acolo nu poate face o rezervare. Are nevoie de o invitație.
20.000 de euro pe noapte, iar locația o afli abia la aterizare. Refugiul secret din Laponia care se deschide pe 1 decembrie
Andreea Tobias
06 nov. 2026, 17:10, Life-Inedit
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Octola III a fost construit pe locul unei foste stații radar, la 500 de metri altitudine, în Enontekiö, din nord-vestul Finlandei, aproape de granițele cu Suedia și Norvegia. De acolo, oaspeții refugiului arctic secret văd munții din toate cele trei țări, relatează Fanpage. Proprietatea se află într-o zonă sălbatică protejată a populației sami.

Din exterior, clădirea nu pare spectaculoasă. Pereții sunt placați cu piatră aleasă astfel încât zăpada să rămână lipită de ei, iar refugiul să pară sculptat în gheață, aproape invizibil în peisaj.

Înăuntru sunt trei dormitoare, săli de relaxare, camere cu jacuzzi și vedere spre sălbăticie, o piscină exterioară și chiar un poligon de tragere. Sauna încălzită cu lemne stă lângă un iaz amenajat pentru înot în apa înghețată, după tradiția nordică.

Locația o afli abia la sosire

Octola III nu apare pe nicio hartă. Oaspeții primesc locația exactă abia după ce ajung în Finlanda și, pe toată durata vacanței, nu au voie să o dea de gol pe rețelele sociale. Deși pare la capătul lumii, refugiul e la doar 20 de minute de transfer privat de aeroportul Enontekiö.

Administratorii își aleg atent clienții. Potrivit Fanpage, doar 1% dintre cei care cer o invitație sunt acceptați, iar oaspeții ideali trebuie să iubească natura arctică.

Cât costă o noapte

Prețul pornește de la 20.000 de euro pe noapte pentru întreaga proprietate. Încă 20.000 de euro costă Aurora Radar Station, proprietatea similară, un fost sit militar strict secret de la mijlocul anilor ‘60, transformat în refugiu și deschis anul acesta. Cele cinci apartamente și zece dormitoare ale sale sunt gândite pentru personalul care îi însoțește pe oaspeți, pentru bodyguarzi sau pentru invitați suplimentari.

Octola III este al treilea refugiu al antreprenorului finlandez Janne Honkanen, după Octola I și II, deschise lângă orașul Rovaniemi.

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