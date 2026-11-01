„Ce să faci în România? Mergi la Budapesta?”. Cum le-a închis gura un italian celor care râd de România

Un travel blogger italian, Luca, recunoaște că prima vizită în România nu l-a convins. S-a întors după doi ani, „cu o mentalitate diferită și cu alți ochi”, și a descoperit castele, orașe vii și natură neatinsă.

Italienii care vin în România aud des întrebarea „Ca să faci ce? Mergi la Budapesta?”. Luca le răspunde cu ce a văzut aici.

Sub postarea lui, un italian căsătorit cu o româncă din Neamț a numit cetatea de acolo „o minune în aer liber”.

Alții au fost surprinși de cât de mult seamănă româna cu italiana.