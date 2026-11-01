Barcelona se dezlănțuie după eșecul din El Clásico: victorie cu 6-1 în fața Alavés, cu câte două goluri marcate de Yamal și Raphinha

Două goluri marcate de Kylian Mbappé au ajutat Real Madrid să pună capăt seriei de nouă victorii consecutive a Barcelonei la Camp Nou, weekendul trecut, potrivit BBC Sport.

Însă dublele realizate de Raphinha și Lamine Yamal, alături de golurile lui Anthony Gordon și Fermin Lopez, au readus „Blaugrana” pe drumul cel bun.

Echipa a depășit-o în clasament pe Atlético Madrid, care se aflase pentru scurt timp pe primul loc după victoria cu 2-0 împotriva lui Levante, obținută mai devreme, sâmbătă.

Raphinha a deschis scorul după opt minute, când a împins mingea în poartă după o centrare fulgerătoare a lui Lopez, în timp ce Lopez a trecut de la rolul de creator la cel de marcator cu un șut puternic care l-a depășit pe portarul echipei Alaves, Antonio Sivera.

Yamal a marcat al patrulea gol înainte de pauză

Cei doi au combinat din nou pentru al treilea gol al Barcelonei, în timp ce Lamine Yamal a marcat al patrulea gol chiar înainte de pauză, când a finalizat o superbă acțiune de echipă cu o lovitură de semi-voleu precisă.

Lamine Yamal, desemnat luni, la gala Balonului de Aur, al treilea cel mai bun jucător masculin din lume, și-a dublat numărul de goluri cu o lovitură subtilă peste Sivera – o finalizare repetată, și poate chiar depășită, de către rezerva Gordon, 17 minute mai târziu.

Raphinha a ajuns la 15 goluri în campionat în acest sezon – cu patru mai multe decât al doilea clasat, Mbappé –, în timp ce Lamine Yamal ocupă locul al treilea, cu 10 goluri.

Alavés a marcat un gol de consolare pe final, când Mariano Diaz a profitat de o pasă greșită înapoi a lui Rodri și a trimis mingea pe lângă Joan Garcia.

Barcelona se află acum cu două puncte în fața lui Atlético, în timp ce Real Madrid, care va întâlni duminică echipa Racing Santander, se află la încă patru puncte în urma ei.