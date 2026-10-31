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Harry Kane l-a învins pe Kylian Mbappe la o diferență de doar 28 de puncte în cursa pentru Balonul de Aur 2026

Harry Kane a câștigat Balonul de Aur 2026 la o diferență de numai 28 de puncte față de Kylian Mbappe, potrivit rezultatelor votului, publicate vineri de France Football.
Harry Kane l-a învins pe Kylian Mbappe la o diferență de doar 28 de puncte în cursa pentru Balonul de Aur 2026
Iulian Moşneagu
31 oct. 2026, 08:05, Sport
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Atacantul lui Bayern München, în vârstă de 33 de ani, a acumulat 1.055 de puncte, în timp ce starul lui Real Madrid a obținut 1.027 de puncte. Podiumul a fost completat de Lamine Yamal, jucătorul Barcelonei, cu 881 de puncte, potrivit The Athletic.

Harry Kane a primit Balonul de Aur luni în cadrul ceremoniei organizate la Londra, după un sezon în care a marcat 73 de goluri în 65 de meciuri pentru club și echipa națională.

Englezul a câștigat titlul în Bundesliga și Cupa Germaniei cu Bayern München, iar la Cupa Mondială a condus naționala Angliei până pe locul al treilea.

Diferența de 28 de puncte față de Kylian Mbappe este cea mai mică înregistrată din 2019, când Lionel Messi l-a învins pe Virgil van Dijk la numai șapte puncte.

Cele mai strânse rezultate din istoria premiului au fost înregistrate în 1966, când Bobby Charlton l-a depășit pe Eusébio cu un singur punct, și în 1996, când Matthias Sammer a câștigat în fața lui Ronaldo Nazário, tot la un punct diferență.

Prin comparație, în 2025, Ousmane Dembélé a câștigat Balonul de Aur cu un avans de 321 de puncte față de Lamine Yamal.

Câștigătorul Balonului de Aur este stabilit prin votul a 100 de jurnaliști din țări diferite.

Clasament Balonul de Aur 2026

  1. Harry Kane (Bayern München) – 1.055 de puncte
  2. Kylian Mbappé (Real Madrid) – 1.027 de puncte
  3. Lamine Yamal (Barcelona) – 881 de puncte
  4. Rodri (Barcelona) – 726 de puncte
  5. Lionel Messi (Inter Miami) – 612 puncte
  6. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) – 541 de puncte
  7. Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) – 418 puncte
  8. Erling Haaland (Manchester City) – 378 de puncte
  9. Michael Olise (Bayern München) – 296 de puncte
  10. Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain) – 201 puncte

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