Harry Kane l-a învins pe Kylian Mbappe la o diferență de doar 28 de puncte în cursa pentru Balonul de Aur 2026

Atacantul lui Bayern München, în vârstă de 33 de ani, a acumulat 1.055 de puncte, în timp ce starul lui Real Madrid a obținut 1.027 de puncte. Podiumul a fost completat de Lamine Yamal, jucătorul Barcelonei, cu 881 de puncte, potrivit The Athletic.

Harry Kane a primit Balonul de Aur luni în cadrul ceremoniei organizate la Londra, după un sezon în care a marcat 73 de goluri în 65 de meciuri pentru club și echipa națională.

Englezul a câștigat titlul în Bundesliga și Cupa Germaniei cu Bayern München, iar la Cupa Mondială a condus naționala Angliei până pe locul al treilea.

Diferența de 28 de puncte față de Kylian Mbappe este cea mai mică înregistrată din 2019, când Lionel Messi l-a învins pe Virgil van Dijk la numai șapte puncte.

Cele mai strânse rezultate din istoria premiului au fost înregistrate în 1966, când Bobby Charlton l-a depășit pe Eusébio cu un singur punct, și în 1996, când Matthias Sammer a câștigat în fața lui Ronaldo Nazário, tot la un punct diferență.

Prin comparație, în 2025, Ousmane Dembélé a câștigat Balonul de Aur cu un avans de 321 de puncte față de Lamine Yamal.

Câștigătorul Balonului de Aur este stabilit prin votul a 100 de jurnaliști din țări diferite.

Clasament Balonul de Aur 2026