Când vor fi dezvăluite punctajele complete ale Balonului de Aur 2026

Harry Kane a câștigat trofeul Balonul de Aur luni seara, în fața francezului Kylian Mbappé și a spaniolului Lamine Yamal, însă diferența dintre primii doi clasați a fost foarte mică, potrivit lui Garcia.

„Diferența de puncte dintre Kane și Mbappé este mai mică decât cea dintre Rodri și Vinicius din 2024”, a declarat el în revista „France Football”.

În 2024, spaniolul Rodri a câștigat cu un avans de 41 de puncte față de brazilianul Vinicius Junior, clasat pe locul secund.

Garcia a precizat că lupta pentru trofeu a fost strânsă până la final. Mbappé a condus clasamentul în mare parte a procesului de numărare a voturilor, înainte ca atacantul englez să treacă în față.

În ancheta pentru Balonul de Aur au votat 100 de jurnaliști specializați, câte unul din fiecare dintre primele 100 de țări în clasamentul FIFA.

Fiecare membru al juriului a alcătuit un clasament cu zece fotbaliști dintre cei 30 de nominalizați, acordând 15 puncte pentru prima poziție, 12 pentru a doua, 10 pentru a treia, iar apoi câte 8, 7, 5, 4, 3, 2 și un punct, în ordine descrescătoare.

Cristiano Ronaldo a obținut 1.365 de puncte la Balonul de Aur din 2013, cel mai mare total înregistrat într-o singură ediție. Însă, sistemul de vot a suferit schimbări, la ediția din 2013, de exemplu, votând și căpitanii și selecționerii echipelor naționale.