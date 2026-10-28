Mbappe și-a cerut scuze în urma glumei la adresa fostului lider chinez Mao Zedong. „Comentariul meu a fost prost gândit” / Gestul a fost apreciat de oficialii chinezi

UPDATE: Oficialii chinezi apreciază gestul lui Mbappe

„Luăm în serios scuzele oferite de persoana în cauză”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, în timpul unei conferințe de presă obișnuite, conform AFP.

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„În timpul unui interviu recent, am reacționat la o imagine cu mine”, a transmis atacantul lui Real Madrid, Kylian Mbappe, într-un comunicat.

„Comentariul meu a fost prost gândit și acum înțeleg că a rănit mulți oameni din China și din comunitățile chineze din întreaga lume”, a adăugat fotbalistul francez, potrivit Reuters.

Căpitanul echipei de fotbal a Franței și-a cerut scuze în urma unui val de reacții negative, stârnit după o glumă la adresa fostului lider chinez, Mao Zedong.

În cadrul emisiunii franceze The Bridge, Mbappe a vorbit despre un meme „care mă face să râd cel mai mult… cea în care apare un videoclip cu un tip, cred că e un dictator chinez”.

Acest meme reprezintă fața fotbalistului francez, care fusese modificată prin Photoshop peste cea a fostului dictator al Chinei.

„Îmi cer scuze tuturor celor pe care i-au supărat cuvintele mele. Nu a fost absolut deloc intenția mea”, a adăugat Mbappe.

În urma controverselor, mai multe branduri chinezești au renunțat la colaborarea cu acesta.

Acestea au transmis că „se opun ferm și au toleranță zero pentru orice cuvinte sau acțiuni care rănesc sentimentele poporului chinez”.

Președintele LaLiga, Javier Tebas, a declarat că a avut o întâlnire cu ambasadorul Chinei în Spania pentru a aborda situația și „a căuta soluții care să ne permită să depășim acest episod”, potrivit sursei citate.