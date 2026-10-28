Prima pagină » Știrile zilei » Mbappe și-a cerut scuze în urma glumei la adresa fostului lider chinez Mao Zedong. „Comentariul meu a fost prost gândit” / Gestul a fost apreciat de oficialii chinezi

Mbappe și-a cerut scuze în urma glumei la adresa fostului lider chinez Mao Zedong. „Comentariul meu a fost prost gândit” / Gestul a fost apreciat de oficialii chinezi

Fotbalistul francez Kylian Mbappe și-a cerut scuze în urma glumei controversate pe care a făcut-o la adresa fostului lider chinez, Mao Zedong. În urma reacțiilor negative care au urmat, Mbappe a spus că declarația sa a fost „prost gândită”. Oficialii chinezi au apreciat gestul fotbalistului.
Mbappe și-a cerut scuze în urma glumei la adresa fostului lider chinez Mao Zedong. „Comentariul meu a fost prost gândit” / Gestul a fost apreciat de oficialii chinezi
Ioana Târziu
28 oct. 2026, 10:29, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

UPDATE: Oficialii chinezi apreciază gestul lui Mbappe

„Luăm în serios scuzele oferite de persoana în cauză”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, în timpul unei conferințe de presă obișnuite, conform AFP.

Știre inițială

„În timpul unui interviu recent, am reacționat la o imagine cu mine”, a transmis atacantul lui Real Madrid, Kylian Mbappe, într-un comunicat.

„Comentariul meu a fost prost gândit și acum înțeleg că a rănit mulți oameni din China și din comunitățile chineze din întreaga lume”, a adăugat fotbalistul francez, potrivit Reuters.

Căpitanul echipei de fotbal a Franței și-a cerut scuze în urma unui val de reacții negative, stârnit după o glumă la adresa fostului lider chinez, Mao Zedong.

În cadrul emisiunii franceze The Bridge, Mbappe a vorbit despre un meme „care mă face să râd cel mai mult… cea în care apare un videoclip cu un tip, cred că e un dictator chinez”.

Acest meme reprezintă fața fotbalistului francez, care fusese modificată prin Photoshop peste cea a fostului dictator al Chinei.

„Îmi cer scuze tuturor celor pe care i-au supărat cuvintele mele. Nu a fost absolut deloc intenția mea”, a adăugat Mbappe.

În urma controverselor, mai multe branduri chinezești au renunțat la colaborarea cu acesta.

Acestea au transmis că „se opun ferm și au toleranță zero pentru orice cuvinte sau acțiuni care rănesc sentimentele poporului chinez”.

Președintele LaLiga, Javier Tebas, a declarat că a avut o întâlnire cu ambasadorul Chinei în Spania pentru a aborda situația și „a căuta soluții care să ne permită să depășim acest episod”, potrivit sursei citate.

Recomandarea video

ANALIZĂ | Bilanțul la 6 luni al procurorilor-șefi numiți de PSD și Nicușor Dan. Marile dosare au vizat lideri PNL, USR și ”suveraniști” / Parchetele au ignorat cererea Curții de Justiție a UE de redeschidere a marilor dosare de corupție închise pe motiv de prescripție / Cum funcționează și marile instanțe
G4Media
Meciul lui Arsenal, oprit! Jucătorii au plecat la vestiare » Ce a apărut pe cer
GSP.ro
Cine va conduce Israelul după alegeri? Patru scenarii pentru formarea noului guvern
Gandul
Ultima postare a Loredanei Moroșanu, înainte să fie găsită moartă. Ce s-a întâmplat în noaptea tradegiei
Cancan
Cornel Dinu și-a scos la vânzare conacul din Sinaia. Cere 585.000 de euro pentru vila cu 6 camere și 7 băi. GALERIE FOTO
Prosport
Afacerea „Oxygen”: Cum a ajuns o tehnologie concepută în Rusia în computerele și telefoanele percheziționate de autoritățile române
Libertatea
Cele mai dificile zodii din horoscop. Au un temperament exploziv și puțini reușesc să le intre în grații
CSID
Chevrolet Corvette, fabricat în urmă cu aproape o jumătate de secol, fotografiat la RAR Iași
Promotor