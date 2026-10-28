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„Nu am avut niciodată reproșuri pentru club”. Dani Carvajal, despre plecarea de la Real Madrid. De ce a ales Getafe

Fundașul spaniol Dani Carvajal a vorbit despre plecarea de la Real Madrid, spunând că nu are reproșuri la adresa clubului și nici față de antrenorul Álvaro Arbeola, explicând, totodată, motivele care l-au determinat să aleagă Getafe pentru continuarea carierei.
„Nu am avut niciodată reproșuri pentru club”. Dani Carvajal, despre plecarea de la Real Madrid. De ce a ales Getafe
sursă foto: Pablo Garcia / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
28 oct. 2026, 10:13, Sport
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„La finalul sezonului, oamenii din jurul meu și clubul au luat legătura și am decis că cel mai bine era să plec”, a declarat Dani Carvajal, într-un interviu acordat emisiunii „El Larguero”.

Dani Carvajal a petrecut cea mai mare parte a carierei la Real Madrid. Acesta a explicat că situația sa s-a schimbat după revenirea în urma unei intervenții artroscopice efectuate în octombrie 2025. Începând din ianuarie, fundașul a avut un rol tot mai redus în echipă.

Întrebat dacă a discutat cu Arbeloa despre pierderea locului de titular, internaționalul spaniol a spus că nu a avut o conversație specifică pe această temă.

„Am respectat fiecare decizie a lui Arbeloa, m-am antrenat cât de bine am putut pentru a fi disponibil și a juca atunci când era nevoie. Dacă era vorba despre un minut, jucam un minut. Întotdeauna l-am respectat”, a afirmat fundașul.

Carvajal a recunoscut că perioada respectivă nu a fost ușoară, mai ales că a fost obișnuit să fie titular, iar în paralel se apropia Cupa Mondială.

„Nu a fost ușor. Vin după o carieră în care am fost aproape întotdeauna titular și, dintr-odată, te trezești cu câteva luni în care nu mai ești titular, în timp ce ai în față un Mondial și o prelungire de contract. Eu mă antrenam în fiecare zi și mergeam la toate deplasările cu gândul de a ajuta echipa. Nu am avut niciodată reproșuri nici pentru club, nici pentru antrenor”, a spus Carvajal.

În ciuda despărțirii, Carvajal a insistat că a rămas atașat de Real Madrid, club la care a câștigat de cinci ori Liga Campionilor.

„M-am născut madridist și voi muri madridist”, a declarat el.

De ce a ales Getafe

Carvajal a explicat că transferul la Getafe a fost o decizie motivată în primul rând de dorința de a juca din nou constant, după doi ani marcați de probleme medicale.

„A fost o decizie foarte pasională. Cei care mă cunosc știu că fotbalul este viața mea, că asta fac de când m-am născut și că îmi place să mă bucur de fiecare detaliu. În ultimii doi ani, din cauza accidentării, am simțit că mi-a lipsit puțin acest lucru și voiam să mă simt din nou fotbalist”, a spus internaționalul spaniol.

Getafe a fost prima adversară a campioanei României, Universitatea Craiova, în actualul sezon din UEFA Conference League, cele două echipe remizând în Oltenia, scor 1-1. Carvajal nu a fost în lotul spaniolilor.

Oferte din Arabia Saudită

Carvajal a dezvăluit că a avut și alte oferte în timpul verii, inclusiv una din Arabia Saudită, care a fost aproape de concretizare. În cele din urmă, a renunțat la această variantă, după ce conflictul din regiune l-a făcut să privească mai prudent o eventuală mutare în acel campionat.

„A fost destul de avansat, dar am trăit îndeaproape situația de război prin intermediul cumnatului meu, care se afla în Qatar. Când o astfel de situație te afectează personal, apare puțină teamă. Am pus avantajele și dezavantajele fiecărui contract pe masă, iar acasă eram destul de reticenți în privința acelei piețe”, a explicat el.

Carvajal a negat că salariul ar fi reprezentat un factor decisiv în alegerea lui Getafe și a spus că este recunoscător clubului pentru oportunitatea de a reveni pe teren.

„Evident, nu am venit la Getafe pentru bani. Datorită carierei pe care am avut-o, am aproape totul asigurat pentru mine, familia și apropiații mei. Pur și simplu voiam să joc fotbal. La debutul împotriva lui Rayo am simțit din nou acei fiori pe care i-am avut toată viața”, a afirmat fundașul.

Carvajal, despre conflictul din vestiarul lui Real Madrid

Fostul căpitan al echipei madrilene a comentat și incidentul dintre Federico Valverde și Aurélien Tchouaméni, care a ajuns în presă în perioada petrecută de el la club.

„Nu a fost chiar atât de grav. Sunt de mulți ani la Real Madrid și s-a întâmplat de mai multe ori ca jucători să ajungă să se ia la bătaie, dar nu se afla nimic. Ceea ce mi s-a părut ciudat a fost că informația s-a scurs atât de repede, pentru că după o jumătate de oră era deja în presă. Asta mă deranjează. Sunt unul dintre cei care cred că vestiarul trebuie să fie un seif”, a declarat el.

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