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Universitatea Craiova începe cu o remiză în Conference League: 1-1 cu Getafe

Universitatea Craiova a remizat, joi seară, scor 1-1, cu formația spaniolă Getafe, în prima etapă a fazei principale din Conference League.
Universitatea Craiova începe cu o remiză în Conference League: 1-1 cu Getafe
Sursa foto: Mediafax Foto/Fotograf: Remus Badea
Oana Antipa
15 oct. 2026, 21:43, Sport
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Assad Al Hamlawi a deschis scorul pentru formația olteană în minutul 59, iar Nemanja Gudelj a restabilit egalitatea în minutul 81.

Craiovenii au avut câteva oportunități importante încă din prima repriză. Al Hamlawi a încercat poarta de la distanță în minutul 22, iar în minutul 31 a trimis puțin peste transversală. De partea cealaltă, Martin Satriano a avut una dintre ocaziile importante ale oaspeților, șutând peste poartă din interiorul careului în minutul 29.

Una dintre cele mai bune oportunități ale primei reprize i-a aparținut lui Alexandru Cicâldău. Mijlocașul Universității a șutat de la marginea careului în prelungirile primei părți, însă mingea a trecut puțin peste poarta apărată de David Soria. La pauză, scorul a rămas 0-0.

Al Hamlawi a deschis scorul în minutul 59

Universitatea Craiova a început mai periculos repriza secundă. În minutul 54, Al Hamlawi a trecut de doi adversari și a șutat din afara careului, dar portarul lui Getafe a intervenit și a împiedicat deschiderea scorului.

Atacantul oltenilor a reușit însă să înscrie cinci minute mai târziu. Al Hamlawi a găsit spațiu pentru șut la marginea careului și a trimis mingea jos, lângă bara din dreapta, pentru 1-0.

Antrenorul Filipe Coelho a efectuat apoi mai multe modificări. David Matei l-a înlocuit pe Ștefan Baiaram în minutul 70, iar în minutul 75 Alexandru Crețu și Simon Elisor au intrat în locurile lui Joao Lameira, respectiv Assad Al Hamlawi. În minutul 85, Luca Băsceanu l-a înlocuit pe Alexandru Cicâldău.

Gudelj a egalat pentru Getafe

Formația spaniolă a reușit să egaleze în minutul 81. Nemanja Gudelj a recuperat o minge respinsă și a șutat de la distanță, mingea intrând lângă bara din dreapta porții Universității Craiova, pentru 1-1.

Cu un minut înaintea golului spaniolilor, Teles avusese șansa de a majora avantajul Craiovei, însă șutul său din careu a trecut puțin pe lângă bara din dreapta.

Oltenii au încercat să revină în avantaj în ultimele minute și au beneficiat de mai multe lovituri de colț, însă defensiva lui Getafe și portarul David Soria au îndepărtat pericolul. Partida s-a încheiat după trei minute de prelungiri, cu scorul de 1-1.

Rezultatele celorlalte partide din Conference League

În celelalte partide din Conference League încheiate în prima parte a serii de joi, Monaco a învins CSKA Sofia cu 2-1, Gent a trecut de Aarhus cu 1-0, Trabzonspor s-a impus cu 4-2 în fața formației KuPS, Lugano a câștigat cu 3-2 meciul cu Steaua Roșie Belgrad, Mjallby a învins Inter Escaldes cu 2-0, iar Panathinaikos a trecut de Borac Banja Luka cu 2-1. Egnatia – Midtjylland și Riga FC – Kairat Almaty s-au încheiat la egalitate, 1-1.

 

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