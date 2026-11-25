„Cu respect față de toți adversarii, Brighton cred că este cel mai puternic adversar din ultimii 20-30 de ani. Este o echipă extrem de puternică”, a declarat Filipe Coelho, miercuri, la conferința de presă organizată înaintea întâlnirii de pe Amex Stadium. Partida din etapa a patra a fazei ligii din Conference League este programată joi, de la ora 19:45.

Tehnicianul portughez a subliniat că prezența în Anglia reprezintă o oportunitate importantă pentru formația din Bănie și că jucătorii săi trebuie să se bucure de această experiență.

„Este un meci extraordinar, îl așteptăm. Avem un adversar de top al Europei. Este o provocare pentru noi. Am ajuns aici datorită nouă, muncii noastre, nu prin noroc. Trebuie să muncim și să arătăm totul pe teren”, a afirmat antrenorul.

Coelho a insistat că Universitatea Craiova trebuie să intre pe teren cu intenția să încerce să-și impună propriul stil de joc.

„Este clar că, dacă vii aici să te aperi, nu ar fi chiar bine. Trebuie să fim noi înșine, să avem personalitate și să ne bucurăm de această experiență. Ne place să avem posesia balonului. Mai sunt lucruri pe care ne place să le facem, dar nu le pot dezvălui aici, la conferința de presă”, a explicat Filipe Coelho.

Portughezul a amintit și parcursul echipei, subliniind că, în urmă cu șase luni, participarea la un asemenea meci părea doar un vis.

„Cu șase luni în urmă era un vis să fim aici, în Anglia, să jucăm, iar acum este realitate. Trebuie să ne bucurăm. Reprezentăm mai mult decât orașul Craiova, reprezentăm România și trebuie să-i bucurăm pe oameni”, a spus tehnicianul.

Assad Al-Hamlawi, absent și ratează și duelul cu Dinamo

Universitatea Craiova nu se va putea baza pe unul dintre cei mai importanți oameni din ofensivă. Filipe Coelho a confirmat că Assad Al-Hamlawi nu va evolua împotriva lui Brighton și nici în meciul cu Dinamo din campionat, programat luni, 30 noiembrie, în Bănie.

„Sunt foarte fericit cu jucătorii pe care îi avem, dar, din păcate, nu putem conta pe Assad la această partidă. Vom vedea cu exactitate starea lui medicală, va mai face niște teste, dar este sigur că nu va juca nici cu Dinamo, în campionat”, a declarat antrenorul.

Atacantul palestinian nu a făcut deplasarea în Anglia, după ce s-a confruntat cu probleme medicale.

Absența sa reprezintă o pierdere importantă pentru olteni, Al-Hamlawi fiind unul dintre cei mai eficienți jucători ai echipei în actualul sezon. Simon Elisor este una dintre variantele pentru înlocuirea sa în ofensivă.

Brighton este pe locul al doilea în Premier League

Universitatea Craiova va întâlni o formație care traversează o perioadă foarte bună. Brighton ocupă locul al doilea în Premier League, după primele 11 etape, cu 22 de puncte, la șase în spatele liderului Arsenal.

În Conference League, englezii au acumulat șapte puncte în primele trei etape, la fel ca Universitatea Craiova. Brighton ocupă locul al cincilea, iar formația din Bănie se află pe poziția a opta, diferența fiind făcută de golaveraj.

Brighton are două victorii și o remiză în competiția europeană, fără să fi primit vreun gol: 4-0 cu Kauno Žalgiris, 0-0 cu Jablonec și 1-0 cu Getafe. Craiova a început cu o remiză, 1-1 cu Getafe, după care a câștigat cu 3-1 în deplasare cu Inter Club d’Escaldes și cu 2-0 în fața formației KF Egnatia.

De cealaltă parte, antrenorul englezilor, Fabian Hürzeler, s-a declarat impresionat de parcursul echipei române și de stilul său de joc.

„Ne așteptăm la un meci deschis, pentru că Universitatea Craiova joacă un fotbal bun și are un stil clar de joc. Este impresionant ce au realizat până acum în acest sezon. Este un meci important pentru noi, pentru că jucăm acasă, în fața propriilor suporteri”, a declarat Hürzeler.

Universitatea Craiova mai are de disputat, după deplasarea din Anglia, meciurile cu Kairat Almaty și FC Copenhaga, în încercarea de a obține calificarea în faza eliminatorie.