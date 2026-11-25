Formația pregătită de Paulo Pereira venea după înfrângerea suferită în deplasare cu Sporting Lisabona, scor 26-37, iar duelul cu Kielce reprezenta o oportunitate importantă de a obține primele puncte în această fază a competiției.

Polonezii au început mai bine întâlnirea și au condus cu 4-1 după primele cinci minute. Dinamo a încercat să revină și s-a apropiat la un singur gol, 8-9, în minutul 18, însă oaspeții au profitat de greșelile adversarilor și s-au distanțat treptat.

La pauză, Industria Kielce avea un avantaj de șase goluri, scor 17-11.

Nici după revenirea de la vestiare situația nu s-a schimbat semnificativ. Polonezii au continuat să controleze jocul, iar în minutul 38 aveau deja opt goluri în plus, 21-13.

Diferența a ajuns chiar la nouă goluri în repriza secundă, iar bucureștenii nu au mai putut pune în pericol victoria adversarilor. Scorul final a fost 32-25 pentru Industria Kielce.

Aleks Vlah, cel mai bun marcator al partidei

Slovenul Aleks Vlah a fost principalul realizator al formației poloneze, cu opt goluri din 14 aruncări. Artsem Karalek a contribuit cu cinci goluri, în timp ce Julien Bos și Théo Monar au înscris câte patru.

Pentru Dinamo, Andrei Buzle, Ionuț Nistor, Miguel Martins și Andraž Makuc au marcat câte patru goluri. Călin Dedu a încheiat partida cu trei reușite.

Portarul polonez Dejan Milosavljev a avut 12 intervenții, în timp ce Ionuț Iancu a înregistrat tot 12 parade pentru Dinamo, iar Samir Bellahcene a contribuit cu alte patru.

Dinamo rămâne fără punct în clasamentul grupei a doua principale, ocupând ultimul loc.

Conform noului format al competiției, primele patru clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală, în timp ce formația de pe locul al cincilea continuă în optimile de finală ale Ligii Europene.

Pentru echipa bucureșteană urmează o deplasare dificilă în Germania, împotriva lui SC Magdeburg, programată pe 2 decembrie.