Antrenorul lui Dinamo, portughezul Paulo Pereira, a apreciat valoarea adversarei și a subliniat importanța avantajului terenului propriu.

„Kielce este, în opinia mea, una dintre cele mai bune șase echipe din lume. Asta înseamnă, desigur, că avem întotdeauna șanse să luptăm pentru victorie, pentru că jucăm acasă. Ne așteptăm la mult sprijin din partea suporterilor, iar acest lucru ne oferă un mic avantaj față de alte echipe. Pentru a concura cu Kielce trebuie să facem un meci foarte bun. Ne pregătim să dăm tot ce putem miercuri și, bineînțeles, să luptăm pentru victorie”, a declarat Paulo Pereira pentru site-ul Federației Europene de Handbal.

La rândul său, extrema lui Dinamo, Andrii Akimenko, se așteaptă la un meci foarte disputat.

„Cred că va fi un meci foarte disputat. Kielce va veni aici hotărâtă să obțină puncte și va da totul pentru a-și atinge obiectivul. Este o echipă care joacă întotdeauna la intensitate maximă, așa că ne așteaptă un meci dificil. Pe de altă parte, jucăm acasă, în fața propriilor suporteri, și sper ca ei să fie alături de noi și să ne susțină, pentru că acest meci este extrem de important pentru noi”, a afirmat Akimenko.

Antrenorul lui Kielce subliniiază calitățile campioanei României

Antrenorul formației poloneze, Krzysztof Lijewski, a evidențiat calitățile echipei bucureștene și consideră că lupta pentru ultimul loc de calificare în sferturi se va da între Kielce, Dinamo și GOG.

„Dinamo este o echipă foarte puternică. Aruncă mult de la distanță, are un portar bun și extreme rapide. Avem amintiri frumoase din meciurile împotriva acestei echipe, dar nu ne bazăm pe trecut. Este un meci important pentru ambele formații, deoarece calificarea în sferturile de finală se va decide între trei echipe: GOG, Dinamo și noi. Toate trei avem în prezent zero puncte, iar noi venim la București cu un singur obiectiv: victoria”, a declarat tehnicianul polonez pentru site-ul EHF.

Într-un interviu acordat publicației poloneze CoZaDzien, publicat luni, Lijewski a apreciat progresul înregistrat de Dinamo în ultimele luni, subliniind că echipa bucureșteană a câștigat meciuri importante și a demonstrat că poate gestiona presiunea confruntărilor decisive.

Lijewski a confirmat, totodată, că Piotr Jędraszczyk a revenit după o perioadă în care a fost indisponibil din cauza unei boli și că acesta este apt de joc, la fel ca tot efectivul de bază al lotului polonez.

Branko Vujović, unul dintre principalii marcatori ai lui Dinamo, apreciat de fostul său antrenor

Un alt aspect interesant al confruntării îl reprezintă prezența lui Branko Vujović în echipa bucureșteană. Muntenegreanul a evoluat în trecut pentru Industria Kielce, iar în actuala ediție a Ligii Campionilor a înscris 34 de goluri pentru Dinamo.

Lijewski a avut cuvinte de apreciere la adresa fostului său jucător, pe care l-a descris drept un handbalist complet.

„Îl ador pe Branko. Este un băiat extraordinar. Nu este doar un jucător foarte bun, ci și un om minunat. Este un handbalist complet, care știe să arunce de la distanță, să colaboreze cu pivotul și cu extremele, să conducă un contraatac și să contribuie în apărare. Cu siguranță ne-am dori un asemenea jucător în echipa noastră”, a spus antrenorul formației poloneze.

De la Kielce, Aleks Vlah este principalul marcator al echipei în competiția europeană, cu 40 de goluri.

Ambele echipe au pierdut în prima etapă a fazei principale

Partida va reprezenta primul meci disputat de Dinamo pe teren propriu în grupa principală. Ambele formații au pierdut în prima etapă. Campioana României a fost învinsă în deplasare de Sporting Lisabona, cu scorul de 26-37, în ciuda celor opt goluri înscrise de Călin Dedu. Industria Kielce a cedat pe teren propriu în fața deținătoarei trofeului, FC Barcelona, scor 24-32.

Înaintea etapei a doua, cele trei echipe care au rămas fără puncte sunt Dinamo, Industria Kielce și GOG, în timp ce Barcelona, Sporting și SC Magdeburg au câte șase puncte.

Primele patru clasate din grupă se califică în sferturile de finală, iar formația de pe locul al cincilea continuă în optimile de finală ale EHF European League.

Istoricul confruntărilor directe este favorabil polonezilor

Potrivit statisticilor EHF, cele două echipe s-au întâlnit de patru ori, bilanțul fiind de o victorie pentru Dinamo, niciun rezultat de egalitate și trei succese pentru Industria Kielce. Singura victorie a bucureștenilor datează din 2021.

Ultima confruntare directă a avut loc la 26 noiembrie 2025, când Industria Kielce s-a impus pe teren propriu cu 34-32, după ce conducea la pauză cu 21-19. De asemenea, formația poloneză a câștigat ambele partide disputate împotriva lui Dinamo în faza grupelor ediției precedente a Ligii Campionilor.

Ambele echipe traversează perioade bune în competițiile interne. Kielce a obținut a zecea victorie consecutivă în campionatul Poloniei, după 34-22 cu Opole. Dinamo a învins-o pe Potaissa Turda cu 44-34 și se menține pe primul loc în Liga Zimbrilor.