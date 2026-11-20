Tragerea la sorți pentru tabloul sferturilor de finală din Liga Națiunilor 2026/2027 a avut loc la sediul UEFA din Nyon, Elveția, după încheierea fazei grupelor. Cele opt echipe calificate în sferturile de finală au fost împărțite în două urne. Franța, Germania, Anglia și Portugalia, câștigătoarele grupelor din Liga A, au fost capi de serie, în timp ce Belgia, Țările de Jos, Spania și Norvegia au făcut parte din urna secundă.

Conform regulamentului, câștigătoarele grupelor au fost împerecheate cu formațiile clasate pe locul secund în alte grupe, naționalele care s-au întâlnit deja în faza grupelor neputând fi repartizate din nou în aceeași confruntare.

Spania – Franța, revanșa semifinalei Cupei Mondiale

Cel mai așteptat duel din sferturile de finală va fi cel dintre Spania și Franța. Cele două reprezentative s-au întâlnit în semifinalele Cupei Mondiale din 2026, când ibericii s-au impus cu 2-0, pe 14 iulie, la Dallas, și au făcut pasul către finala câștigată ulterior împotriva Argentinei.

Spania, campioana mondială en-titre, a terminat pe locul secund în Grupa A3, cu 15 puncte, la egalitate cu Anglia. Britanicii au câștigat însă grupa după victoria cu 3-2 obținută chiar la Madrid, într-un meci care a pus capăt seriei de 43 de partide consecutive fără înfrângere a ibericilor.

Naționala pregătită de Luis de la Fuente a avut un parcurs foarte bun până la ultimul joc, cu cinci victorii în primele cinci partide. Lamine Yamal a fost unul dintre principalii oameni ai echipei, cu patru goluri și două pase decisive în faza grupelor.

De cealaltă parte, Franța, pregătită de Zinedine Zidane, a câștigat Grupa A1, cu 13 puncte, în fața Belgiei. Michael Olise a fost principalul om de atac al formației din Hexagon, cu cinci goluri și două pase decisive în această fază a competiției.

Francezii au câștigat pentru ultima oară Liga Națiunilor în 2021 și vor încerca să ajungă din nou în faza finală a competiției, însă vor avea de trecut un adversar extrem de dificil.

Norvegia – Anglia, duel între Haaland și Kane

Un alt sfert de finală interesant va fi cel dintre Norvegia și Anglia. Reprezentativa nordică a reușit să termine pe locul secund în Grupa A4, cu nouă puncte, după un final dramatic al confruntării cu Danemarca, câștigată cu 3-2.

Erling Haaland a fost decisiv pentru calificarea Norvegiei, transformând un penalty în minutele de prelungire ale partidei de la Copenhaga. Atacantul lui Manchester City a încheiat faza grupelor cu șase goluri, fiind unul dintre cei mai eficienți jucători ai competiției.

Anglia, pregătită de Thomas Tuchel, a avut un parcurs excelent în Grupa A3, pe care a încheiat-o pe prima poziție, cu 15 puncte. Britanicii au câștigat cinci dintre cele șase partide și au produs surpriza ultimei etape, învingând Spania, la Madrid, cu 3-2.

Harry Kane a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai Angliei, cu opt goluri marcate în faza grupelor, în timp ce Jude Bellingham a dominat clasamentul paselor decisive, cu șase reușite.

Țările de Jos – Portugalia, campioana en-titre întâlnește selecționata lui Xavi

Țările de Jos vor întâlni Portugalia într-o confruntare care aduce față în față două reprezentative cu tradiție în Liga Națiunilor.

Neerlandezii au terminat pe locul secund în Grupa A2, cu 11 puncte, la egalitate cu Germania, dar au pierdut primul loc în urma rezultatelor directe. În ultima etapă, formația pregătită de Xavi Hernández a suferit o înfrângere drastică, 0-5 în fața Germaniei, după ce în urmă cu numai trei zile câștigase cu 7-0 împotriva Greciei.

Portugalia, campioana en-titre a competiției, a câștigat Grupa A4, cu 15 puncte, și a confirmat statutul de favorită la calificarea în turneul final.

Echipa pregătită de Jorge Jesus a avut o campanie solidă, în ciuda retragerii lui Cristiano Ronaldo din națională, anunțată în luna noiembrie. Gonçalo Ramos și João Félix au fost principalii marcatori ai portughezilor, fiecare cu câte trei goluri.

Portugalia a câștigat Liga Națiunilor în 2019 și 2025 și va încerca să ajungă pentru a treia oară în finala competiției.

Belgia – Germania, duel între două formații cu obiective mari

Ultima confruntare din sferturile de finală va fi cea dintre Belgia și Germania.

Belgienii au terminat pe locul secund în Grupa A1, cu 12 puncte, după Franța, și au obținut calificarea în faza eliminatorie în urma unei victorii categorice, 4-1, împotriva Italiei, în ultima etapă.

Kevin De Bruyne a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai formației pregătite de Mark van Bommel, cu trei goluri și două pase decisive.

Germania a câștigat Grupa A2, cu 11 puncte, și a demonstrat o creștere importantă de formă în ultimele partide. Naționala pregătită de Jürgen Klopp a încheiat faza grupelor cu o victorie impresionantă, 5-0 împotriva Țărilor de Jos, rezultat care i-a asigurat primul loc.

Florian Wirtz a fost principalul om al germanilor, cu patru goluri marcate în faza grupelor.

Când se joacă sferturile de finală și turneul final

Cele patru duble manșe din sferturile de finală ale Ligii Națiunilor se vor disputa în perioada 25-30 martie 2027.

Echipele care au terminat pe primul loc în grupe, Franța, Germania, Anglia și Portugalia, vor disputa returul pe teren propriu, în timp ce formațiile clasate pe poziția secundă vor fi gazde la prima manșă.

Cele patru câștigătoare vor obține calificarea la turneul final al competiției, programat în perioada 9-13 iunie 2027. Acesta va cuprinde semifinalele, finala mică și finala mare, iar țara organizatoare nu a fost încă anunțată de UEFA.

Câștigătoarea din disputa Spania – Franța va întâlni învingătoarea dintre Țările de Jos și Portugalia. În cealaltă semifinală se vor confrunta învingătoarele din duelurile Belgia – Germania și Norvegia – Anglia.