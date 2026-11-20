Situația medicală a tenismenului spaniol Carlos Alcaraz a provocat îngrijorare după partida câștigată împotriva lui Daniil Medvedev, scor 6-2, 6-4. În timpul confruntării, numărul 3 mondial a acuzat dureri la nivelul coapsei stângi, în zona mușchiului ischiogambier, și a solicitat intervenția fizioterapeutului.

La finalul meciului, spaniolul a recunoscut că simțea încă disconfort, deși a reușit să termine partida fără ca problemele fizice să îi afecteze vizibil jocul.

„Simt puțin problema. Nu o să mint. Din păcate, jucam foarte bine și, dintr-odată, am simțit ceva la nivelul ischiogambierului. Dar doar puțin”, a declarat Alcaraz după victoria cu Medvedev.

Spaniolul și-a anulat antrenamentul programat joi și a efectuat un examen RMN pentru a verifica gravitatea problemei. Potrivit informațiilor publicate de televiziunea publică spaniolă RTVE, investigațiile medicale au exclus existența unei leziuni la nivelul ischiogambierului stâng, ceea ce i-a permis să își mențină planul de a continua la Turneul Campionilor.

Alcaraz și-a asigurat primul loc în grupă

Spaniolul, în vârstă de 23 de ani, a obținut calificarea în semifinale după primele două victorii din grupa Ivan Lendl, împotriva lui Frances Tiafoe și Daniil Medvedev. Mai mult, Alcaraz și-a asigurat și primul loc în grupă, astfel că rezultatul confruntării cu Flavio Cobolli nu îi mai poate schimba poziția în clasament. Italianul a pierdut primele două partide și nu mai are șanse de calificare.

Cu toate acestea, Alcaraz nu poate renunța pur și simplu la ultimul meci din grupă pentru a-și proteja starea fizică înaintea semifinalei. Regulamentul ATP prevede că orice jucător care se retrage dintr-o partidă din faza grupelor, după prima rundă, nu mai este eligibil pentru faza eliminatorie.

Există însă o excepție importantă. Dacă un jucător începe partida, dar este nevoit să se retragă în timpul acesteia din cauza unei accidentări sau a unei probleme medicale, poate continua turneul, cu aprobarea medicului oficial al competiției.

Astfel, Alcaraz poate intra pe teren împotriva lui Cobolli și, dacă problemele fizice reapar, poate abandona fără să piardă automat dreptul de a evolua în semifinală. Nu există în regulament un număr minim de game-uri sau seturi care trebuie disputate înaintea unei asemenea retrageri, însă aprobarea medicului turneului este esențială.

405.000 de dolari și 200 de puncte ATP, miza meciului cu Cobolli

Deși nu mai poate pierde primul loc în grupă, Alcaraz are și un stimulent financiar pentru a câștiga confruntarea cu italianul.

Potrivit grilei oficiale de premiere pentru ediția din 2026 a Turneului Campionilor, fiecare victorie în faza grupelor valorează 405.000 de dolari și 200 de puncte în clasamentul ATP.

În plus, jucătorii primesc o indemnizație de participare care ajunge la 338.000 de dolari pentru disputarea tuturor celor trei meciuri din grupă. Suma este calculată proporțional cu numărul partidelor disputate: 169.000 de dolari pentru un meci, 253.000 pentru două și 338.000 pentru trei.

Alcaraz are deja două victorii în competiție și poate încasa premiul suplimentar de 405.000 de dolari dacă se impune în fața lui Cobolli.

Partida dintre Carlos Alcaraz și Flavio Cobolli este programată vineri, nu înainte ora 15:00.

Semifinală cu Ben Shelton

Indiferent de rezultatul întâlnirii cu italianul, Alcaraz este calificat în semifinale, unde îl va întâlni pe americanul Ben Shelton, ocupantul locului secund în grupa John McEnroe.

Partida este programată sâmbătă, după ora 15:30.

Spaniolul încearcă să câștige pentru prima dată Turneul Campionilor, după ce în 2025 a ajuns până în finală, unde a fost învins de Jannik Sinner.