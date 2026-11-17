Perechea Nike Air Max Plus purtată de tenismenul spaniol Carlos Alcaraz la Turneul Campionilor de la Torino, cu un design multicolor și accente roz și mov, face parte dintr-o colecție caritabilă realizată în colaborare cu pacienți ai unui spital pediatric din Statele Unite ale Americii.

Carlos Alcaraz a început cu dreptul participarea la Turneul Campionilor din 2026. Spaniolul l-a învins luni pe americanul Frances Tiafoe, cu 6-2, 6-2, în primul său meci din faza grupelor. Însă, un alt detaliu al apariției sale la Inalpi Arena din Torino a atras atenția.

La plecarea de pe teren, liderul tenisului mondial a purtat o pereche specială de Nike Air Max Plus, cu un design neobișnuit, multicolor, care include elemente roz, mov, albastre și negre. Pantofii nu sunt doar un model în ediție limitată, ci fac parte dintr-un proiect prin care Nike susține activitatea unui spital pentru copii din Portland, Oregon.

Designul a fost creat de un tânăr pacient al spitalului Doernbecher

Perechea purtată de Alcaraz a fost realizată în cadrul programului Nike Doernbecher Freestyle, prin care copiii tratați la Spitalul Pediatric Doernbecher al Universității de Știință și Sănătate din Oregon (OHSU) au ocazia să colaboreze cu designerii Nike pentru a crea propriile modele de încălțăminte.

Potrivit companiei, modelul a fost proiectat de Sergio Cano Marquez, unul dintre cei șase tineri implicați în cea de-a 21-a ediție a programului, prezentată în octombrie 2025 și lansată ulterior la nivel comercial.

Designul este inspirat din pasiunile sale și prezintă două teme diferite. Pantoful drept, predominant negru, este dedicat jocurilor video și desenului, în timp ce pantoful stâng, predominant alb, ilustrează șopârle care mănâncă pizza pe fundalul orașului New York.

Printre detaliile personalizate se numără un motiv grafic inspirat de baschet, inițialele și numele creatorului, realizate într-un stil inspirat de jocurile video, precum și tălpile care luminează în întuneric.

Programul a strâns peste 49 de milioane de dolari pentru spital

Colaborarea dintre Nike și Spitalul Pediatric Doernbecher a început în 2004. În fiecare an, șase pacienți sunt selectați pentru a lucra alături de voluntari din echipele de design ale companiei, într-un proces care durează aproximativ nouă luni.

Modelele rezultate sunt scoase la licitație și comercializate ulterior, iar 100% din profiturile obținute sunt direcționate către fundația OHSU, care sprijină activitatea spitalului.

Fondurile sunt folosite pentru finanțarea tratamentelor specializate, acoperirea costurilor medicale pentru familiile aflate în dificultate și susținerea cercetării pediatrice.

Potrivit unui anunț publicat de companie în octombrie, programul a generat donații de peste 49 de milioane de dolari de la lansarea sa.

Perechea purtată de Alcaraz la Torino face parte din colecția lansată comercial în ianuarie 2026. Modelul a avut un preț de retail anunțat de 180 de dolari.