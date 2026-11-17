Germania a câștigat luni seară cu 5-0 meciul cu Olanda de pe Stadionul Olimpic din Berlin și a terminat pe primul loc în grupă.

După fluierul final, în Germania nu s-a vorbit doar despre victorie, ci și despre profeția lui Klopp, care s-a adeverit aproape întocmai, după cum relatează GOAL.

„Avem o senzație bună, dar nu știm ce se va întâmpla. În cel mai bun caz, le dăm cinci goluri, dar va fi greu să marcăm chiar și unul”, spusese Klopp la televiziunea ARD, înainte de meci.

Patru goluri în 18 minute

Derry Scherhant a deschis scorul în minutul 41. În repriza a doua, Florian Wirtz a marcat în minutul 60, Nico Schlotterbeck cinci minute mai târziu, iar Wirtz a înscris din nou în minutul 71. Brajan Gruda a stabilit scorul final în minutul 77. Olanda n-a mai pierdut la o diferență de cel puțin cinci goluri din 1959.

„Chiar eu am spus asta?”

După meci, prezentatoarea ARD Esther Sedlaczek i-a amintit lui Klopp ce spusese înainte de fluierul de start. „Chiar eu am spus asta?”, a întrebat el, surprins. Televiziunea i-a arătat apoi înregistrarea, iar Klopp a recunoscut, zâmbind, că exact asta spusese.

„A fost o nebunie azi! Un meci de fotbal fantastic. Nici nu îndrăzneam să-mi doresc așa ceva”, a declarat selecționerul.

Totuși, a avertizat că ar fi „absurd” să creadă că echipa și-a rezolvat toate problemele. Despre atacanții lui a spus: „Dacă reușim să ne lăsăm marile talente să joace liber, nu va fi deloc plăcut să joci împotriva noastră”.

Germania, Olanda și Grecia au terminat grupa cu câte 11 puncte, dar Germania a ocupat primul loc datorită rezultatelor directe. Olanda s-a calificat și ea în sferturi, de pe locul doi. Tragerea la sorți pentru sferturile de finală are loc vinerea viitoare, iar adversara Germaniei ar putea fi Spania, campioana mondială, sau Belgia.