Erling Haaland are 66 de goluri în 60 de apariții pentru echipa națională a Norvegiei, ceea ce reprezintă o medie de 1,1 goluri pe meci. Cu două reușite la Copenhaga, ar ajunge la 68 și ar egala totalul legendarului Gerd Müller, care a înscris de tot atâtea ori pentru Germania de Vest, în 62 de selecții.

Müller a atins această bornă pe 7 iulie 1974, în finala Campionatului Mondial, disputată împotriva Olandei. Atacantul a marcat golul victoriei, în minutul 43, într-o partidă câștigată de Germania de Vest cu 2-1. Aceea a fost ultima sa apariție pentru echipa națională.

Haaland are, așadar, ocazia de a egala bilanțul fostului atacant al lui Bayern München, într-un număr mai mic de meciuri.

Sándor Kocsis a ajuns la 68 de goluri în numai 57 de meciuri

Legendarul atacant maghiar Sándor Kocsis este, însă, referința într-o asemenea statistică. Acesta a atins și el pragul de 68 de goluri, dar într-un număr mult mai mic de selecții: 57.

Potrivit datelor Fundației pentru Statistici Fotbalistice (RSSSF), Kocsis a marcat al 68-lea gol pentru Ungaria pe 16 octombrie 1955, într-o victorie cu 6-1 împotriva Austriei, în cadrul Cupei Internaționale a Europei Centrale. Avea atunci doar 57 de apariții la echipa națională.

Kocsis a încheiat cariera internațională cu 75 de goluri în 68 de apariții pentru Ungaria.

De altfel, comparația dintre cei trei atacanți evidențiază eficiența extraordinară a maghiarului din anii ’50, care a avut o medie de 1,19 goluri pe meci până la borna de 68.

Haaland a înscris 20% dintre goluri împotriva naționalelor din top 20 FIFA

Din totalul de 66 de goluri ale norvegianului Erling Haaland, 13 au fost înscrise împotriva unor reprezentative aflate în primele 20 de poziții ale clasamentului FIFA, potrivit datelor Opta. Aceste reușite au venit în doar 14 partide, ceea ce înseamnă o medie de 0,93 goluri pe meci.

În confruntările cu naționalele din top 10, eficiența sa este și mai impresionantă: șase goluri în opt meciuri, adică o reușită la fiecare 116 minute. Dintre atacanții europeni cu peste 50 de goluri la echipele naționale, doar Kylian Mbappé are un randament mai bun în această categorie, cu un gol la fiecare 114 minute, respectiv 20 de reușite în 27 de partide.

Moldova, adversara împotriva căreia a marcat cel mai mult

Aproximativ 35% dintre golurile lui Haaland pentru Norvegia au fost marcate împotriva unor reprezentative aflate în afara primelor 100 de locuri în clasamentul FIFA.

Adversara sa preferată este Moldova, în poarta căreia a înscris de șase ori. Cinci dintre aceste goluri au venit într-o singură partidă, câștigată de Norvegia cu 11-1, în septembrie 2025, când reprezentativa Moldovei ocupa locul 154 în ierarhia mondială.

Printre celelalte naționale împotriva cărora a înscris frecvent se numără Cipru, Israel, Slovenia și Suedia, fiecare cu câte patru goluri primite de la atacantul norvegian.

Totuși, cele mai importante performanțe împotriva unor adversari puternici sunt recente. Haaland a reușit câte o dublă împotriva Italiei, în noiembrie 2025, Senegalului, în iunie 2026, Braziliei, în iulie 2026, și Danemarcei, în septembrie 2026.

Liga Națiunilor este competiția în care a marcat cel mai mult

Cele 66 de goluri ale lui Haaland sunt distribuite în mai multe competiții internaționale. Liga Națiunilor este întrecerea în care a avut cele mai multe reușite, cu 23, urmată de preliminariile Cupei Mondiale, cu 21.

Distribuția golurilor este următoarea:

Liga Națiunilor: 23;

Preliminariile Cupei Mondiale: 21;

Meciuri amicale: 9;

Preliminariile Campionatului European: 6;

Turneul final al Cupei Mondiale: 7.

Haaland a avut doar cinci apariții la un turneu final major, toate la Cupa Mondială din 2026, unde a înscris de șapte ori.

Atacantul nu marcase în primele sale două selecții, împotriva Maltei și Suediei, în septembrie 2019. După primele zece apariții, avea deja șase goluri, inclusiv un hat-trick împotriva României, în octombrie 2020. De atunci, a devenit principalul marcator din istoria naționalei Norvegiei.

Norvegia are nevoie de victorie la Copenhaga

Partida cu Danemarca este importantă și pentru situația din Grupa A4 a Ligii Națiunilor. Norvegia ocupă locul al treilea înaintea ultimei etape și are nevoie de victorie pentru a depăși Danemarca și a ajunge în sferturile de finală.

În prima confruntare directă din această ediție a competiției, disputată pe 24 septembrie, Norvegia s-a impus cu 3-2, iar Haaland a marcat de două ori, inclusiv golul decisiv din minutul 74.

Meciul de marți este programat pe stadionul Parken din Copenhaga, de la ora 21:45.