Un nou record stabilit de Lamine Yamal în Liga Campionilor. Îl depășește pe Kylian Mbappé

Lamine Yamal a deschis scorul în victoria cu 3-0 obținută marți seară de FC Barcelona în fața formației Aston Villa, în etapa a patra din faza ligii.

În vârstă de 19 ani și 113 zile, internaționalul spaniol a marcat în minutul 7 al întâlnirii de pe Camp Nou, după ce a profitat de o eroare în construcția adversarilor. Yamal a interceptat mingea, și-a pregătit execuția pe piciorul stâng și a trimis precis în poartă, deschizând scorul.

Reușita a fost a treia a sa în actuala ediție a Ligii Campionilor și a 14-a în total, într-un bilanț care cuprinde 37 de apariții și 13 pase decisive.

Potrivit statisticilor UEFA, Yamal l-a depășit astfel pe Kylian Mbappé, care a înscris 13 goluri în 23 de meciuri de Champions League înainte să împlinească 20 de ani. Pe poziția a treia în acest clasament se află Erling Haaland, cu zece reușite în opt partide disputate înainte de aceeași limită de vârstă.

Spaniolul își poate îmbunătăți în continuare recordul, urmând să împlinească 20 de ani pe 13 iulie 2027.

14 goluri, toate cu piciorul stâng

Un alt detaliu statistic remarcabil este că toate cele 14 goluri înscrise de Yamal în Liga Campionilor au fost marcate cu piciorul stâng. Trei dintre acestea au venit din lovituri de pedeapsă, în timp ce extrema Barcelonei nu a marcat încă în competiție nici cu piciorul drept, nici cu capul.

Yamal deținea deja recordul pentru cele mai multe goluri înscrise în Liga Campionilor înainte de împlinirea vârstei de 19 ani, cu 11 reușite. Acum și-a extins performanța la categoria jucătorilor sub 20 de ani.

Barcelona a oprit parcursul perfect al lui Aston Villa

Reușita lui Yamal a deschis drumul Barcelonei spre o victorie clară în fața formației engleze. Raphinha a majorat avantajul în minutul 52, iar brazilianul a reușit dubla în minutul 64, stabilind scorul final.

Barcelona a dominat partida, având 64,8% posesie și opt șuturi pe spațiul porții, față de numai unul pentru Aston Villa.

Prin acest succes, echipa pregătită de Hansi Flick a pus capăt parcursului perfect al englezilor în primele trei etape ale fazei ligii și a acumulat trei puncte importante în cursa pentru calificarea directă în optimile de finală.