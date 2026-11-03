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Luis Enrique, după succesul cu 6-0 al PSG în partida cu Villarreal din Liga Campionilor: „Nu suntem campioni încă și nici în finala de la Madrid”

Antrenorul echipei Paris Saint-Germain, Luis Enrique, s-a declarat mulțumit de prestația formației sale în victoria cu 6-0 obținută pe terenul lui Villarreal, în etapa a patra a fazei ligii din Liga Campionilor, dar a avertizat că succesul nu trebuie să provoace o relaxare prematură.
Luis Enrique, după succesul cu 6-0 al PSG în partida cu Villarreal din Liga Campionilor: „Nu suntem campioni încă și nici în finala de la Madrid”
August 13, 2025, Udine, Friuli Venezia Giulia, Italy: Head coach LUIS ENRIQUE of PSG erupts as his team wins on penalties in the UEFA Super Cup 2025 between PSG and TOTTENHAM at the Stadio Friuli. (Credit Image: © Mickael Chavet/ZUMA Press Wire)
Petre Apostol
04 nov. 2026, 01:04, Sport
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„Nu suntem campioni încă și nici nu suntem în finala de la Madrid”, a declarat Luis Enrique la conferința de presă după meciul cu Villareal, făcând referire la ultimul act al competiției, programat pe 5 iunie 2027.

Antrenorul parizienilor s-a declarat mulțumit în special de atitudinea elevilor săi, care au continuat să joace la aceeași intensitate chiar și după ce au marcat de patru ori în primele 17 minute.

PSG a avut un început de partidă impresionant pe Estadio de la Cerámica, unde a marcat de patru ori în numai 16 minute și două secunde, stabilind un record în istoria Ligii Campionilor pentru cea mai rapidă atingere a pragului de patru goluri într-un meci.

João Neves, Désiré Doué, Senny Mayulu și Fabián Ruiz au marcat în minutele 9, 12, 13 și 17. După pauză, Ruiz a reușit dubla, în minutul 50, iar tânărul David Boly a stabilit scorul final în minutul 78.

„Dacă începi un meci în acest fel, cu 4-0 după 17 minute, și ești eficient în ceea ce faci, partida se schimbă complet față de ceea ce ți-ai imaginat. Vreau să subliniez mentalitatea echipei. Am jucat în același mod indiferent de scor. A fost un test pentru ambiția acestei echipe. Este o plăcere să vezi acest lucru”, a declarat Luis Enrique.

Respect față de adversar

Tehnicianul a insistat asupra faptului că jucătorii săi au păstrat aceeași intensitate și după ce au obținut un avantaj categoric.

„După ce conduci cu 3-0, sunt puține echipe care mai pot depăși o asemenea situație. Noi căutăm să ne respectăm adversarul jucând în același mod tot timpul”, a explicat antrenorul.

Luis Enrique a amintit și de finala Ligii Campionilor câștigată de PSG cu 5-0 în fața lui Inter Milano, în care echipa sa nu a încercat să conserve avantajul, ci a continuat să atace.

Întrebat dacă actualul lot este cel mai valoros pe care l-a pregătit vreodată, în condițiile numeroaselor accidentări din echipă, Luis Enrique a evitat comparațiile.

„Este foarte dificil să spun asta, pentru că am avut șansa de a antrena jucători de un nivel extraordinar. Dar mă bucur să lucrez cu acești fotbaliști. Vrem să le arătăm tuturor modul în care suntem capabili să jucăm”, a afirmat tehnicianul.

Victoria de la Villarreal a consolidat poziția lui PSG în fruntea clasamentului fazei ligii din Champions League. Campioana Europei din ultimele două sezoane are patru victorii din patru meciuri.

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