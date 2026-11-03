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Seară cu două victorii importante în Liga Campionilor. Galatasaray a învins Stuttgart, iar Sporting s-a impus în fața lui Șahtior

Galatasaray Istanbul și Sporting Lisabona au obținut victorii marți, 3 noiembrie, în etapa a patra a fazei ligii din UEFA Champions League. Formația turcă a trecut de VfB Stuttgart cu 2-0, grație unei duble semnate de Alexey Batrakov în primul sfert de oră.
Seară cu două victorii importante în Liga Campionilor. Galatasaray a învins Stuttgart, iar Sporting s-a impus în fața lui Șahtior
Imagine de arhivă Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto/DPA/Hepta
Oana Antipa
03 nov. 2026, 22:16, Sport
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Galatasaray a început în forță partida cu VfB Stuttgart și a deschis scorul în minutul 12, prin Alexey Batrakov. Fotbalistul formației din Istanbul a profitat de o minge respinsă în interiorul careului și a trimis-o în colțul din dreapta sus al porții.

Doar trei minute mai târziu, Batrakov a înscris din nou, de această dată după o pasă decisivă a lui Davinson Sánchez. Jucătorul lui Galatasaray a ajuns înaintea portarului la minge și a finalizat din apropiere, stabilind scorul de 2 – 0.

Stuttgart avusese însă o ocazie importantă înaintea deschiderii scorului. În minutul 8, Jamie Leweling a trimis mingea în bara porții apărate de Uğurcan Çakır.

În minutul 18, formația germană a fost nevoită să efectueze o schimbare, după accidentarea lui Atakan Karazor, înlocuit de Yanik Spalt.

Oaspeții au încercat să revină în joc, iar Chris Führich a ratat o oportunitate în minutul 42, când șutul său din careu a trecut pe lângă poartă.

Stuttgart a avut un gol anulat după intervenția VAR

Repriza secundă a adus mai multe ocazii pentru echipa germană, dar portarul Uğurcan Çakır a intervenit decisiv în fața lui Bilal El Khannouss, Deniz Undav și Chris Führich.

Cea mai importantă fază a venit în minutul 75. Deniz Undav a lovit bara transversală, iar ulterior Chris Führich a trimis mingea în poartă cu un șut din afara careului.

Reușita a fost însă anulată după analiza VAR, din cauza unei poziții de ofsaid.

În ultimele minute, Stuttgart a continuat să caute golul, dar Çakır a respins încercările lui Dženan Pejčinović și Tiago Tomás. La cealaltă poartă, Victor Osimhen a irosit o oportunitate în prelungiri.

Partida s-a încheiat cu victoria lui Galatasaray, scor 2 – 0.

Șahtior Donețk – Sporting 0-1. Issa Doumbia a marcat golul victoriei

În celălalt meci disputat marți tot de la ora 19:45, Sporting Lisabona a învins Șahtior Donețk cu 1 – 0.

Confruntarea a avut loc pe Stamford Bridge, la Londra, unde formația ucraineană și-a disputat partida considerată pe teren propriu.

Prima repriză s-a încheiat fără goluri, deși ambele echipe au avut ocazii. Pedro Henrique a încercat să deschidă scorul pentru Șahtior în minutul 6, însă portarul Rui Silva a reținut fără dificultate.

De partea cealaltă, Sporting a amenințat poarta adversă prin Maximiliano Araújo și Luis Suárez, dar fără să modifice tabela.

Golul decisiv a venit în minutul 59. Issa Doumbia a profitat de o minge rămasă liberă în careul advers și a înscris cu un șut plasat în colțul din dreapta jos al porții.

Șahtior a cerut penalty și a lovit bara în finalul partidei

Formația ucraineană a încercat să restabilească egalitatea, iar în minutul 72 Vinícius Tobias a căzut în careu după un duel cu un adversar.

Arbitrul Ivan Kružliak a analizat faza la monitorul VAR și a decis să nu acorde lovitură de pedeapsă.

Șahtior a avut una dintre cele mai mari ocazii în minutul 82, când Alisson a trimis mingea în bara din dreapta porții lui Sporting.

În prelungiri, Newerton a încercat să înscrie cu o lovitură de cap, dar Rui Silva a reținut.

Sporting a păstrat avantajul minim până la final și s-a impus cu 1 – 0.

Ambele partide au contat pentru etapa a patra a fazei ligii din UEFA Champions League, sezonul 2026-2027.

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