Surprize în Liga Campionilor: Sabah Baku a învins Slavia Praga, iar Sporting a câștigat la Lens

Ambele partide au fost decise după pauză, cu excepția primului gol al portughezilor, marcat în minutul 22.

Sabah Baku a dat lovitura după pauză

Sabah Baku a trecut cu 2-0 de Slavia Praga într-o partidă disputată pe Stadionul Olimpic din capitala Azerbaidjanului.

Gazdele au crezut că au deschis scorul încă din minutul 17, când Kaheem Parris a trimis mingea în poartă după o pasă a lui Veljko Simic. Bucuria a fost însă de scurtă durată: faza a fost verificată cu ajutorul VAR, iar reușita a fost anulată pentru ofsaid.

Scorul a rămas 0-0 până la pauză, iar Sabah a reușit să lovească la numai câteva minute de la reluarea jocului.

În minutul 49, Ivan Lepinjica i-a pasat lui Kaheem Parris, iar acesta a șutat puternic de la marginea careului, trimițând mingea în colțul din stânga porții lui Jakub Markovic pentru 1-0.

Slavia a încercat să revină și a avut mai multe oportunități importante. În minutul 61, Lukas Provod a fost oprit de portarul Stas Pokatilov, iar cehii au solicitat și o lovitură de la 11 metri pentru un presupus henț al lui Akim Zedadka. Arbitrul a analizat faza la monitorul VAR și a decis că nu se impune acordarea penalty-ului.

Pokatilov a intervenit din nou decisiv în minutul 72, la lovitura de cap a lui Tomas Chory, menținând avantajul gazdelor.

Sabah a închis definitiv partida în minutul 88. Portarul Slaviei, Jakub Markovic, a fost surprins mult în afara porții după ce echipa sa a pierdut posesia, iar Joy-Lance Mickels a profitat și a trimis mingea de la distanță în poarta rămasă goală pentru 2-0.

Sporting a câștigat cu 2-0 pe terenul lui Lens

Tot marți seară, Sporting Lisabona a obținut toate cele trei puncte în deplasarea cu Lens, formația portugheză câștigând cu 2-0.

Sporting a deschis scorul în minutul 22. Nestory Irankunda a trimis o pasă în careu către Luis Suarez, iar atacantul a finalizat în stânga portarului Robin Risser.

Lens a reacționat și a fost foarte aproape de egalare în minutul 34, când Franjo Ivanovic a șutat de la distanță, însă mingea a lovit bara din dreapta porții portughezilor.

Un minut mai târziu, Florian Thauvin a beneficiat de o altă oportunitate importantă, dar portarul Kaique Pereira a avut o intervenție excelentă. Goalkeeperul lui Sporting s-a opus apoi și șutului expediat de Amadou Haidara.

Francezii au continuat să caute egalarea după pauză. Odsonne Edouard a ajuns într-o poziție periculoasă în minutul 62, însă Kaique Pereira a intervenit din nou și și-a păstrat poarta intactă.

Sporting a tranșat partida în minutul 74. Issa Doumbia a primit o pasă de la Silas Andersen, a pătruns în careu și l-a învins pe Risser într-o situație de unu contra unu, stabilind scorul la 2-0.

Lens a încercat să reducă diferența pe final, Florian Thauvin trimițând puțin pe lângă poartă în minutul 83, iar Ismaelo Ganiou fiind oprit de Kaique Pereira în prelungiri. Sporting a rezistat însă până la ultimul fluier și a încheiat partida fără gol primit.

Rezultatele celor două partide:

Sabah Baku – Slavia Praga 2-0

Au marcat: Kaheem Parris 49, Joy-Lance Mickels 88

Lens – Sporting Lisabona 0-2

Au marcat: Luis Suarez 22, Issa Doumbia 74