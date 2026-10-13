Prima pagină » Sport » Surprize în Liga Campionilor: Sabah Baku a învins Slavia Praga, iar Sporting a câștigat la Lens

Surprize în Liga Campionilor: Sabah Baku a învins Slavia Praga, iar Sporting a câștigat la Lens

Sabah Baku a produs una dintre surprizele serii de marți din etapa a doua a fazei principale a Ligii Campionilor, învingând Slavia Praga cu 2-0, în timp ce Sporting Lisabona s-a impus cu același scor pe terenul formației franceze Lens.
Surprize în Liga Campionilor: Sabah Baku a învins Slavia Praga, iar Sporting a câștigat la Lens
Sursa foto: Facebook/Sabah FC
Oana Antipa
13 oct. 2026, 22:41, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ambele partide au fost decise după pauză, cu excepția primului gol al portughezilor, marcat în minutul 22.

Sabah Baku a dat lovitura după pauză

Sabah Baku a trecut cu 2-0 de Slavia Praga într-o partidă disputată pe Stadionul Olimpic din capitala Azerbaidjanului.

Gazdele au crezut că au deschis scorul încă din minutul 17, când Kaheem Parris a trimis mingea în poartă după o pasă a lui Veljko Simic. Bucuria a fost însă de scurtă durată: faza a fost verificată cu ajutorul VAR, iar reușita a fost anulată pentru ofsaid.

Scorul a rămas 0-0 până la pauză, iar Sabah a reușit să lovească la numai câteva minute de la reluarea jocului.

În minutul 49, Ivan Lepinjica i-a pasat lui Kaheem Parris, iar acesta a șutat puternic de la marginea careului, trimițând mingea în colțul din stânga porții lui Jakub Markovic pentru 1-0.

Slavia a încercat să revină și a avut mai multe oportunități importante. În minutul 61, Lukas Provod a fost oprit de portarul Stas Pokatilov, iar cehii au solicitat și o lovitură de la 11 metri pentru un presupus henț al lui Akim Zedadka. Arbitrul a analizat faza la monitorul VAR și a decis că nu se impune acordarea penalty-ului.

Pokatilov a intervenit din nou decisiv în minutul 72, la lovitura de cap a lui Tomas Chory, menținând avantajul gazdelor.

Sabah a închis definitiv partida în minutul 88. Portarul Slaviei, Jakub Markovic, a fost surprins mult în afara porții după ce echipa sa a pierdut posesia, iar Joy-Lance Mickels a profitat și a trimis mingea de la distanță în poarta rămasă goală pentru 2-0.

Sporting a câștigat cu 2-0 pe terenul lui Lens

Tot marți seară, Sporting Lisabona a obținut toate cele trei puncte în deplasarea cu Lens, formația portugheză câștigând cu 2-0.

Sporting a deschis scorul în minutul 22. Nestory Irankunda a trimis o pasă în careu către Luis Suarez, iar atacantul a finalizat în stânga portarului Robin Risser.

Lens a reacționat și a fost foarte aproape de egalare în minutul 34, când Franjo Ivanovic a șutat de la distanță, însă mingea a lovit bara din dreapta porții portughezilor.

Un minut mai târziu, Florian Thauvin a beneficiat de o altă oportunitate importantă, dar portarul Kaique Pereira a avut o intervenție excelentă. Goalkeeperul lui Sporting s-a opus apoi și șutului expediat de Amadou Haidara.

Francezii au continuat să caute egalarea după pauză. Odsonne Edouard a ajuns într-o poziție periculoasă în minutul 62, însă Kaique Pereira a intervenit din nou și și-a păstrat poarta intactă.

Sporting a tranșat partida în minutul 74. Issa Doumbia a primit o pasă de la Silas Andersen, a pătruns în careu și l-a învins pe Risser într-o situație de unu contra unu, stabilind scorul la 2-0.

Lens a încercat să reducă diferența pe final, Florian Thauvin trimițând puțin pe lângă poartă în minutul 83, iar Ismaelo Ganiou fiind oprit de Kaique Pereira în prelungiri. Sporting a rezistat însă până la ultimul fluier și a încheiat partida fără gol primit.

Rezultatele celor două partide:

Sabah Baku – Slavia Praga 2-0
Au marcat: Kaheem Parris 49, Joy-Lance Mickels 88

Lens – Sporting Lisabona 0-2
Au marcat: Luis Suarez 22, Issa Doumbia 74

Recomandarea video

EXCLUSIV Avertizor de integritate: Nepoata lui Grindeanu, angajată expert cu 6.600 lei lunar de către CJ Timiș într-un proiect european
G4Media
Diagnosticul primit de Lewis Hamilton, după investigația medicală. S-a simțit rău la finalul cursei de la Singapore și a fost consultat de echipa medicală
GSP.ro
Călin Georgescu, eliberat după două săptămâni de arest. Fostul prezidențiabil a fost plasat în arest la domiciliu de același judecător care a stabilit inițial cercetarea sa sub control judiciar
Gandul
SCANDAL de jumătate de milion de euro în culisele Las Fierbinți! Toma Cuzin se consideră protagonist, dar adversarii din proces îl pun la punct. Ce spune Pro TV
Cancan
Chinezii au rămas impresionați de noua Dacia Spring. Cum au numit design-ul mașinii din România
Prosport
Ministrul Sănătății avertizează: Fără rectificare bugetară în Sănătate, sistemul medical intră în blocaj în 2-3 săptămâni
Libertatea
Rețetă supă cremoasă de fasole albă și usturoi. Ai nevoie de doar 5 ingrediente și e ideală pentru sezonul rece
CSID
Dedeman vinde blocator automat de parcare cu telecomandă. Dispozitivul care îți protejează locul de parcare
Promotor