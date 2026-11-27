Prima repriză a început cu ocazii de ambele părți, însă FC Argeș a fost mai periculoasă în prima jumătate a jocului. Piteștenii au avut mai multe încercări prin Florin Borța, Leard Sadriu și Rober Sierra, în timp ce Petrolul a răspuns prin Dan Nlundulu și Mario Ioniță.

Golul a venit în minutul 41, când Gabriel Charpentier a finalizat spectaculos, cu dreptul, o acțiune construită împreună cu Ricardo Matos. Atacantul formației argeșene a înscris și a stabilit scorul pauzei, 1-0.

Petrolul nu a găsit drumul spre egalare

După revenirea de la vestiare, gazdele au încercat să restabilească egalitatea, însă defensiva piteștenilor a rezistat.

Petrolul a avut câteva oportunități prin Leo Teixeira, Sergiu Hanca, Tiberio Căpușă și Mario Ioniță, dar niciuna dintre încercări nu s-a concretizat.

FC Argeș a avut, la rândul său, posibilitatea de a-și majora avantajul, prin Yanis Pîrvu și Ricardo Matos.

În ultimele minute, spiritele s-au încins. În minutul 90+1, Taylor Luvambo a văzut cel de-al doilea cartonaș galben pentru comportament nesportiv și a fost eliminat, iar FC Argeș a fost nevoită să încheie partida cu un om mai puțin.

Scorul a rămas 1-0 pentru FC Argeș, care a obținut toate cele trei puncte.

FC Argeș se apropie de zona play-off-ului

În urma acestui rezultat, Petrolul rămâne cu 30 de puncte după 17 etape și ocupă locul al patrulea în clasamentul provizoriu.

FC Argeș ajunge la 19 puncte și urcă pe locul 11 provizoriu, revenind în lupta pentru un loc între primele șase.

Pentru formația lui Bogdan Andone, victoria de la Ploiești reprezintă un rezultat important, având în vedere că, înaintea acestei întâlniri, FC Argeș avea o singură victorie în deplasare în actuala ediție de campionat.

De cealaltă parte, Petrolul pierde puncte importante în tentativa de a-și consolida poziția în partea superioară a clasamentului.