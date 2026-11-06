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FC Argeș – Dinamo 2-1. Piteștenii au dat lovitura în prelungiri, după un meci cu numeroase ocazii ale bucureștenilor

FC Argeș a învins-o pe Dinamo București cu scorul de 2-1 (1-0), vineri seară, pe Stadionul Orășenesc din Mioveni, într-o partidă disputată în etapa a 15-a a Superligii de fotbal. Golul victoriei a fost înscris de Mamadou Mendy, în minutul 90+1, după o eroare a fundașului dinamovist Nikita Stoinov.
FC Argeș - Dinamo 2-1. Piteștenii au dat lovitura în prelungiri, după un meci cu numeroase ocazii ale bucureștenilor
Imagine de arhivă Sursa foto: Mediafax Foto/Fotograf: George Fluster
Oana Antipa
06 nov. 2026, 22:31, Sport
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Formația pregătită de Bogdan Andone a întrerupt astfel o serie de zece meciuri consecutive fără victorie, în timp ce Dinamo, antrenată de Nuno Campos, a suferit a doua înfrângere din acest sezon de campionat.

FC Argeș a deschis scorul în prima repriză

Dinamo a început partida cu o ocazie importantă, Alberto Soro trimițând mingea în bara porții gazdelor în minutul 4, dintr-o poziție favorabilă.

Deși bucureștenii au avut mai mult mingea, FC Argeș a reușit să deschidă scorul în minutul 38.

Rober Sierra a înscris cu o lovitură de cap, după o centrare trimisă de Dorinel Oancea în urma unui corner. Portarul dinamovist Devis Bellaarouch a ieșit greșit, iar jucătorul gazdelor a profitat pentru a trimite mingea în plasă.

Piteștenii au intrat la pauză în avantaj, scor 1-0.

Dinamo a egalat printr-un autogol, dar a ratat ocazii importante

În repriza secundă, Dinamo a intensificat presiunea asupra defensivei adverse și a restabilit egalitatea în minutul 62.

Dean Zandbergen a centrat în fața porții, iar fundașul gazdelor Leard Sadriu a deviat mingea în propria poartă, înainte ca aceasta să ajungă la Nikita Stoinov.

După golul egalizator, bucureștenii au avut mai multe oportunități de a trece în avantaj.

Introdus pe teren în minutul 63, Mamoudou Karamoko a lovit bara în minutul 65, iar ulterior a ratat două ocazii importante.

În minutul 77, atacantul dinamovist a trimis peste poartă dintr-o poziție favorabilă, după o centrare a lui Zandbergen.

Trei minute mai târziu, Karamoko a rămas singur cu portarul Cătălin Nikić, însă a șutat direct în acesta.

Dinamo nu a reușit să concretizeze superioritatea ofensivă, iar ratările au fost sancționate în finalul partidei.

Mendy a înscris golul victoriei în prelungiri

Momentul decisiv s-a produs în minutul 90+1, când Nikita Stoinov a încercat să dribleze în apropierea propriei porți.

Mamadou Mendy, introdus în teren în minutul 76, i-a recuperat mingea fundașului dinamovist și a rămas singur cu Bellaarouch, pe care l-a învins pentru a stabili scorul final, 2-1.

Golul a adus formației FC Argeș trei puncte importante și prima victorie după zece partide fără succes.

Dinamo rămâne lider, dar poate fi depășită în clasament

În urma rezultatului de la Mioveni, Dinamo rămâne pe primul loc în clasamentul Superligii, cu 33 de puncte după 15 meciuri.

Universitatea Craiova ocupă poziția secundă, cu 32 de puncte din 14 partide, și are posibilitatea de a trece în fruntea clasamentului.

FC Argeș ajunge la 15 puncte după 15 etape, înregistrând a patra victorie din actuala ediție de campionat.

Partida a fost arbitrată de Florin Andrei, asistat de Alexandru Filip și Florin Iftode, în timp ce George Vidican s-a aflat în camera VAR.

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