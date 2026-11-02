Farul Constanța a câștigat pe terenul lui FC Voluntari, scor 2-1. Denis Alibec și Ahlinvi au decis partida

Formația constănțeană a început mai eficient întâlnirea și a reușit să deschidă scorul în minutul 16.

Denis Alibec a profitat de o ieșire greșită a portarului Jurhar și a trimis mingea în poartă, aducând-o pe Farul în avantaj.

Opt minute mai târziu, oaspeții și-au dublat avantajul.

Ahlinvi a primit mingea în apropierea careului și a înscris în minutul 24, cu un șut puternic de la distanță, la care portarul gazdelor nu a reușit să intervină.

Farul a intrat astfel la pauză cu un avantaj de două goluri, într-un meci în care FC Voluntari avea nevoie de puncte pentru a întrerupe seria rezultatelor negative.

Cestic a redus diferența. Munteanu, intervenție decisivă în minutul 90+3

În repriza secundă, gazdele au reușit să revină în joc.

În minutul 66, Cestic a marcat cu o lovitură de cap și a redus diferența la 1-2, relansând disputa pentru punctele puse în joc.

FC Voluntari a continuat să caute egalarea, iar cea mai importantă oportunitate a venit în minutul 90+3.

Același Cestic a expediat un șut spectaculos din afara careului, însă portarul Farului a intervenit și a respins mingea, păstrând avantajul echipei sale.

Partida s-a încheiat cu victoria constănțenilor, scor 2-1.

Farul pune capăt unei perioade fără victorii în deplasare

Succesul este important pentru echipa lui Ioan Ovidiu Sabău și din perspectiva rezultatelor obținute în afara propriului stadion.

Înaintea confruntării de luni, Farul nu mai câștigase un meci în deplasare în Superliga din ianuarie 2026, când se impusese cu 1 – 0 în fața Petrolului.

De atunci, constănțenii înregistraseră șase remize și opt înfrângeri pe teren străin.

De cealaltă parte, FC Voluntari își prelungește perioada dificilă din campionat.

În precedentele zece etape, formația ilfoveană obținuse o singură victorie, 1 – 0 cu FC Argeș, la 7 septembrie, bilanțul fiind completat de un egal și opt înfrângeri.

Farul își consolidează avantajul în confruntările directe

Victoria de luni reprezintă al 13-lea succes al Farului în cele 24 de întâlniri directe disputate cu FC Voluntari în campionat.

Înaintea acestei partide, constănțenii aveau 12 victorii, ilfovenii cinci, iar alte șase confruntări se încheiaseră la egalitate.

Pentru antrenorul Ioan Ovidiu Sabău, partida a fost a șasea întâlnire cu FC Voluntari, după un bilanț anterior de două victorii, un egal și două înfrângeri.