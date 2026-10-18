Craiova – Farul 2-0. Elisor urcă singur în fruntea golgheterilor, Romanchuk închide meciul

Victoria îi duce pe olteni la 26 de puncte, pe locul al treilea, la un singur punct de Rapid și la trei de liderul Dinamo. Farul rămâne cu 17 puncte și continuă seria fără succes în deplasare.

Elisor a deschis scorul după 16 minute

Universitatea Craiova a avut nevoie de numai 16 minute pentru a trece în avantaj.

David Matei i-a oferit mingea lui Simon Elisor, atacantul a preluat și a finalizat elegant cu piciorul stâng, trimițând în plasa laterală pentru 1-0. Golul l-a propulsat pe Elisor singur pe primul loc în clasamentul marcatorilor din Superliga.

Oltenii au continuat să pună presiune. David Matei și Luca Băsceanu au trimis șuturi spre poarta adversă, iar Craiova a avut aproape 56% posesie în prima repriză.

Farul a încercat să răspundă prin Ionuț Vînă și Matteo Ahlinvi, însă fără să restabilească egalitatea, astfel că echipa pregătită de Filipe Coelho a intrat la vestiare cu avantaj minim.

Farul a căutat egalarea după pauză

Oaspeții au încercat să schimbe raportul de forțe în partea secundă. Narek Grigoryan și Alexandru Goncear au fost introduși încă de la pauză, în locurile lui Gustavo Marins și Răzvan Marincean.

Și Craiova a schimbat masiv după zece minute din repriza secundă, când pe teren au intrat Ștefan Baiaram, Nicușor Bancu și Alexandru Cicâldău.

Farul a avut câteva oportunități prin Grigoryan și Ahlinvi, iar în minutul 72 Grigoryan a trimis spre poartă și l-a obligat pe goalkeeperul gazdelor să intervină. Un minut mai târziu, Ahlinvi a expediat la rândul său un șut pe spațiul porții.

Romanchuk a închis meciul în minutul 87

Craiova a rezistat tentativelor oaspeților și a tranșat partida cu trei minute înainte de finalul timpului regulamentar.

Alexandru Cicâldău a executat o lovitură liberă, iar Oleksandr Romanchuk s-a înălțat în careu și a trimis cu capul la colțul lung, fără șanse pentru portarul Farului: 2-0.

Oltenii au mai amenințat poarta adversă și în final, prin Assad Al Hamlawi și Ștefan Baiaram, dar tabela nu s-a mai modificat. Universitatea Craiova a încheiat astfel seara cu toate cele trei puncte.

Craiova, la trei puncte de Dinamo

Rezultatul menține Universitatea Craiova în imediata apropiere a primelor două clasate. După 12 meciuri, Dinamo conduce Superliga cu 29 de puncte, Rapid are 27, iar formația din Bănie a ajuns la 26.

Victoria confirmă și forma foarte bună a Craiovei pe teren propriu în 2026. Înaintea partidei cu Farul, oltenii câștigaseră 13 dintre cele 15 meciuri de campionat disputate acasă în acest an calendaristic, singurele înfrângeri fiind suferite în fața lui FC Argeș.

Pentru Farul, deplasările rămân o problemă majoră. Constănțenii nu mai câștigaseră în deplasare în Superliga din 25 ianuarie 2026, când s-au impus cu 1-0 împotriva Petrolului. De atunci, înaintea vizitei la Craiova, înregistraseră șase remize și șapte înfrângeri pe teren advers.

Universitatea Craiova a început partida în formula: L. Popescu – Romanchuk, Stevanovic, Roux – Mora, Tudor Băluță, Teles, Webster – David Matei, Elisor, Băsceanu. Farul a mizat pe R. Munteanu – Dican, Larie, Gustavo Marins – Bouzamoucha, Njike, Ahlinvi, Cristian Ganea – Vînă, Mărincean, Radaslavescu. Partida a fost arbitrată de Iulian Călin.