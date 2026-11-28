Partida a început cu ocazii de ambele părți, iar Farul a încercat să profite de spațiile din defensiva adversă. Corvinul a avut mai mult inițiativa în prima repriză, însă nu a reușit să transforme oportunitățile create în gol.

După pauză, formația lui Ioan Ovidiu Sabău a dat lovitura. În minutul 55, Narek Grigoryan a profitat de o eroare a lui Manolache, a recuperat mingea, a avansat spre poartă și l-a învins pe Frânculescu cu o execuție peste portar.

Avantajul dobrogenilor nu a rezistat însă prea mult. În minutul 65, Daniel Pîrvulescu a restabilit egalitatea cu o lovitură de cap, după o centrare foarte bună trimisă de Alexandru Neacșa.

Același Pîrvulescu a devenit eroul hunedorenilor zece minute mai târziu. Atacantul a scăpat singur cu portarul Răzvan Munteanu și a finalizat cu sânge rece, aducându-și echipa în avantaj, scor 2-1.

Farul a încercat să evite înfrângerea pe final, a avansat liniile și a căutat golul egalizator. Grigoryan și Eddy Sylvestre au avut tentative periculoase în ultimele minute, dar defensiva Corvinului a rezistat.

Astfel, formația pregătită de Florin Maxim a obținut o victorie importantă, a patra consecutivă, consolidându-și poziția în zona locurilor de play-off.

Corvinul se află pe locul 6 în clasament, cu 28 de puncte, distanțându-se la patru puncte de Farul, care ocupă a șaptea poziție. Pentru Farul a fost a doua înfrângere la rând din campionat.