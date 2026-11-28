Al-Nassr s-a impus sâmbătă, în deplasare, în fața formației Al-Hazem, în etapa a 13-a din campionatul Arabiei Saudite. Singurul gol al întâlnirii a fost marcat de portughezul Samú Costa, în minutul 26, după o intervenție imprecisă a portarului Jindřich Staněk, care a respins în față șutul venit după centrarea lui João Félix.

Cristiano Ronaldo a fost aproape să înscrie în minutul 21, când a șutat puternic cu piciorul stâng, însă mingea a lovit transversala. Atacantul în vârstă de 41 de ani nu a reușit să-și treacă numele pe lista marcatorilor.

Al-Nassr a avut emoții în repriza secundă, când Al-Hazem a încercat să restabilească egalitatea. Atacantul Afimico Pululu a înscris de două ori, însă ambele reușite au fost anulate pentru poziții de ofsaid. Formația lui Ronaldo a păstrat avantajul până la final și a revenit la victoriile din campionat, după înfrângerea suferită în fața lui Al-Ahli.

Ronaldo mai are nevoie de 13 goluri pentru borna istorică

Chiar dacă nu a marcat împotriva lui Al-Hazem, Cristiano Ronaldo rămâne aproape de unul dintre cele mai ambițioase obiective ale carierei sale: atingerea pragului de 1.000 de goluri oficiale.

Portughezul avea 987 de goluri în carieră înaintea partidei de sâmbătă, după ce înscrisese din penalty în victoria cu Al-Sadd, scor 2-1, pe 24 noiembrie, în Liga Campionilor Asiei. Cum nu a reușit să marcheze în partida cu Al-Hazem, distanța până la borna de 1.000 a rămas la 13 goluri.

Ronaldo a înscris în carieră pentru Sporting Lisabona, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al-Nassr și echipa națională a Portugaliei. El este cel mai bun marcator din istoria fotbalului internațional.

Al-Hilal a câștigat și a trecut pe primul loc

Al-Nassr a ajuns la 31 de puncte după victoria cu Al-Hazem și a egalat-o în clasament pe Al-Qadsiah, care are același număr de puncte.

Ambele formații sunt devansate de Al-Hilal, care a obținut o victorie cu 3-1 în deplasare, sâmbătă, contra lui Al-Ettifaq.

Ollie Watkins a deschis scorul pentru Al-Hilal în minutul 30, însă gazdele au egalat prin Álvaro Medrán, în minutul 40. În partea secundă, Sergej Milinković-Savić a readus echipa din Riyadh în avantaj, în minutul 61, iar Watkins a stabilit rezultatul final în minutul 74, cu a doua sa reușită.

Astfel, Al-Hilal a ajuns la 33 de puncte în 12 partide și conduce clasamentul, având un avans de două puncte față de Al-Qadsiah și Al-Nassr, care au 13 meciuri jucate.