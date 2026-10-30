Cei mai buni marcatori din istoria fotbalului: doar 26 de jucători au trecut de 500 de goluri

Trei goluri în doar un sfert de oră, la 41 de ani. Așa a arătat joi seara Cristiano Ronaldo pe stadionul Al-Awwal Park din Riad. Al-Nassr a învins-o cu 5-3 pe Al-Kholood în campionatul Arabiei Saudite, iar portughezul a urcat la 985 de goluri, potrivit agenției EFE și postului Sky Sport Italia, care a publicat și topul celor mai buni marcatori din istoria fotbalului.

Hat-trick în 15 minute

În prima repriză, Ronaldo a avut un gol anulat pentru ofsaid. A înscris primul gol în minutul 66, după o pasă a lui João Félix. Al doilea a venit tot la o centrare a lui Félix. Șase minute mai târziu, portughezul a marcat cu capul.

Ultimul gol a venit în minutul 81, când Sadio Mané a ratat singur cu portarul, dar i-a pasat mingea lui Ronaldo, care a trimis-o în poartă.

Este al 67-lea hat-trick din cariera sa. Ronaldo nu mai marcase de două meciuri și înscrie de 25 de sezoane consecutive.

Topul celor mai buni marcatori din istorie

Clasamentul Sky Sport cuprinde toți jucătorii care au trecut de 500 de goluri în carieră, la club și la echipa națională:

Cristiano Ronaldo – 985 (839 la club, 146 pentru Portugalia) Lionel Messi – 936 (810 la club, 126 pentru Argentina) Pelé – 762 (679 la club, 83 pentru Brazilia) Romário – 756 Robert Lewandowski – 728 Ferenc Puskás – 725 Josef Bican – 722 Jimmy Jones – 639 Gerd Müller – 634 Joe Bambrick – 626

Mai jos în clasament se află Luis Suárez (603 goluri), Eusébio (578), Zlatan Ibrahimović (561), Alfredo Di Stéfano (537) și Karim Benzema (523). Lista se încheie cu Zico, care are 501 goluri.

Cine mai poate urca în clasament

Dintre cei 26 de jucători din top, doar cinci sunt încă activi: Ronaldo, Messi, Lewandowski, Suárez și Benzema. Distanța dintre primii doi este de 49 de goluri.

Recordul de 1.000 de goluri e o țintă declarată a lui Ronaldo. „Toate golurile mele sunt filmate, am dovezi”, spunea portughezul în 2024, într-o aluzie la cifrele lui Pelé și Romário, potrivit Euronews.