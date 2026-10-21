Cristiano Ronaldo, apărat de antrenor după ratările incredibile din campionatul din Arabia Saudită. Portughezul venea după suspendarea primită pentru părăsirea lotului național

Cristiano Ronaldo a avut o seară dificilă în victoria obținută de Al-Nassr, scor 1-0, în fața formației NEOM SC, în etapa a zecea a campionatului Arabiei Saudite.

Atacantul în vârstă de 41 de ani a avut șansa de a deschide scorul înainte de pauză, însă a trimis pe lângă poartă de la punctul cu var. Problemele sale în fața porții au continuat imediat după reluare, când a irosit o ocazie imensă, trimițând mingea peste transversală din apropiere, deși avea în față o poartă aproape goală.

Portughezul a mai ratat ulterior o oportunitate de a înscrie, într-o partidă în care prestația sa a contrastat cu rezultatul obținut de echipă. Al-Nassr a câștigat totuși cu 1-0, grație golului marcat de João Félix în minutul 61, după o pasă a lui Angelo.

Postecoglou a transmis un mesaj de susținere

După meci, antrenorul australian Ange Postecoglou a fost surprins discutând îndelung cu Ronaldo, într-o înregistrare video distribuită pe rețelele de socializare. Tehnicianul a ales să nu transforme ratările atacantului într-un subiect de critică publică și a pus accentul pe jocul colectiv.

„Asta este natura fotbalului. Este bine că ne creăm atât de multe ocazii și vom lucra pentru a corecta greșelile”, a declarat Postecoglou, după meci, la conferința de presă.

Antrenorul a subliniat că întreaga echipă trebuie să își asume rezultatele și să rămână unită atât în momentele favorabile, cât și în cele dificile. El a adăugat că Al-Nassr se confruntă cu absențe importante și că echipa va încerca să-i recupereze pe toți jucătorii indisponibili.

O săptămână tensionată pentru starul portughez

Prestația lui Ronaldo a venit la o zi după ce Federația Portugheză de Fotbal a anunțat o suspendare de 30 de zile și o amendă de 255 de euro pentru plecarea sa din cantonamentul echipei naționale, în timpul unei perioade de pregătire pentru Liga Națiunilor.

Decizia disciplinară a fost luată după un conflict cu selecționerul Jorge Jesus privind rolul atacantului în echipă. Ronaldo părăsise cantonamentul din Copenhaga înaintea partidei cu Danemarca, după ce nu fusese folosit în meciul precedent cu Norvegia și contestase modul în care fusese gestionată situația sa.

Atacantul și-a cerut ulterior scuze pentru plecarea din cantonament și pentru faptul că nu și-a salutat suporterii după partida cu Norvegia. El a transmis că rămâne disponibil pentru echipa națională după ispășirea sancțiunii.

Ronaldo continuă cursa spre 1.000 de goluri

Ronaldo a rămas la 981 de goluri în carieră, în tentativa sa de a atinge borna de 1.000 de goluri.

Ratarea ocaziilor din partida cu NEOM SC a venit după două meciuri consecutive în care Cristiano Ronaldo marcase.

Portughezul înscrisese pe 9 octombrie, în victoria cu 3-0 împotriva formației Diriyah Club, apoi pe 12 octombrie, în succesul cu 3-1 contra echipei Neftchi Fergana, în Liga Campionilor Asiei.

În sezonul 2026-2027, atacantul marcase de cinci ori în competițiile oficiale, de patru ori în campionatul Arabiei Saudite și o dată în competiția continentală asiatică.