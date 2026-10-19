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Cristiano Ronaldo, amendat cu 255 de euro și suspendat 30 de zile după ce a părăsit naționala Portugaliei

Cristiano Ronaldo a fost amendat cu 255 de euro și suspendat pentru 30 de zile de Consiliul de Disciplină al Federației Portugheze de Fotbal, după ce a părăsit prematur cantonamentul echipei naționale, la finalul lunii septembrie.
Cristiano Ronaldo, amendat cu 255 de euro și suspendat 30 de zile după ce a părăsit naționala Portugaliei
CRISTIANO RONALDO, CR7 during Italian Cup first leg of the semifinals Inter vs Juventus on February 2, 2021 in Milan, Italy. Photo by Tricarico/IPA/ABACAPRESS.COM
Andrei Rachieru
19 oct. 2026, 22:18, Sport
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Atacantul lui Al-Nassr va putea reveni la națională pentru următoarea acțiune a Portugaliei, programată pe 14 noiembrie.

Din suspendarea de 30 de zile, Cristiano Ronaldo a executat deja 19 zile, începând cu 30 septembrie, data la care a plecat din cantonamentul Portugaliei. Astfel, fotbalistul va fi eligibil pentru meciul cu Danemarca, programat pe 14 noiembrie, în Liga Națiunilor. Trei zile mai târziu, Portugalia va întâlni Țara Galilor, la Cardiff, scrie Ouest France.

Decizia privind convocarea lui Ronaldo îi aparține selecționerului Jorge Jesus, care va trebui să hotărască dacă îl include în lot pentru ultimele partide din faza grupelor Ligii Națiunilor, în ciuda tensiunilor dintre cei doi.

De ce a părăsit Cristiano Ronaldo cantonamentul Portugaliei

Conflictul a izbucnit după ce Cristiano Ronaldo nu a fost introdus pe teren în victoria Portugaliei cu Norvegia, scor 2-1, la Oslo. Decizia selecționerului a provocat nemulțumirea atacantului, care a părăsit cantonamentul în ajunul meciului cu Danemarca.

Partida, disputată la Copenhaga, s-a încheiat cu victoria Portugaliei, scor 4-2. Ulterior, fostul jucător de la Manchester United și Real Madrid și-a exprimat disponibilitatea de a îmbrăca din nou tricoul naționalei.

Președintele Federației Portugheze de Fotbal, Pedro Proença, lăsase deja deschisă posibilitatea revenirii lui Cristiano Ronaldo la echipa națională.

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