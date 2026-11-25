„Este prima dată când vorbesc despre acest lucru. A fost o mare onoare pentru mine faptul că s-au gândit la mine pentru a antrena naționala Italiei. Îi iubesc foarte mult pe Maldini și pe Leonardo. Aproape că mi-a fost rușine să refuz o națională precum Italia și o țară precum Italia, dar am simțit că trebuie să mă opresc”, a declarat Guardiola.

Tehnicianul a precizat că ar fi acceptat oferta în alte circumstanțe.

„Dacă m-ar fi contactat cu unul sau doi ani mai devreme, probabil că aș fi acceptat. Însă s-a întâmplat într-un moment în care trebuia să mă opresc. Aveam nevoie de puțin timp pentru mine”, a completat Guardiola.

Fostul tehnician al echipei Manchester City a vorbit despre acest subiect într-un interviu acordat lui Romário, fostul său coleg de la FC Barcelona, pentru canalul Romário TV, publicat miercuri. Guardiola a confirmat că a discutat cu reprezentanții fotbalului italian, Paolo Maldini și Leonardo, care l-au abordat în vara acestui an pentru preluarea naționalei Italiei.

Guardiola a explicat că presiunea și ritmul antrenoratului la nivel de club au devenit obositoare după aproape două decenii de activitate.

„Sunt antrenor de 18 ani. Antrenam la fiecare trei zile, trebuia să câștig tripla, din nou tripla. La un moment dat, ajungi să spui «Of, am nevoie de o pauză». E ca atunci când mănânci spaghete în fiecare zi și, la un moment dat, simți nevoia să mănânci și puțină carne, pentru o schimbare”, a explicat spaniolul.

„Nu știu cât timp voi sta departe”

Acesta a dezvăluit că a ales să petreacă o perioadă în Bahia, Brazilia, pentru a se ocupa mai mult de propria persoană și pentru a se îndepărta de presiunea competițională.

Guardiola a părăsit-o pe Manchester City la finalul sezonului 2025-2026, după zece ani petrecuți pe banca formației engleze, alături de care a câștigat șase titluri în Premier League, trei Cupe ale Angliei, cinci Cupe ale Ligii și Liga Campionilor.

Antrenorul a spus că nu știe cât va dura pauza, însă următoarea sa experiență în fotbal va fi la o echipă națională, nu la un club.

„Nu știu cât timp voi sta departe. În acest moment mă simt foarte bine. Dar, dacă mă voi întoarce într-o zi în fotbal, o voi face atunci când instinctul îmi va spune că a venit momentul potrivit”, a spus el.

Guardiola îi ia apărarea lui Ancelotti

În cadrul interviului, Romário l-a întrebat pe Guardiola și despre situația naționalei Braziliei, pregătită de Carlo Ancelotti. Fostul atacant brazilian a fost critic la adresa selecționerului în ultima perioadă, însă tehnicianul spaniol a cerut răbdare și a subliniat dificultatea misiunii acestuia.

„Am lucrat cu brazilieni, atât ca jucător, cât și ca antrenor, iar toți mi-au spus că nu există în lume o națională și o țară care să aibă parte de o presiune comparabilă cu cea din Brazilia. Presiunea este foarte mare, dar uneori acestui joc îi trebuie timp. Nu este suficient să-l aduci pe Ancelotti, sau pe Guardiola, Klopp ori Mourinho, să schimbi două lucruri în două zile și Brazilia să înceapă din nou să câștige Cupa Mondială”, a spus antrenorul.

Acesta a explicat că președintele federației și selecționerul trebuie să aibă încredere în proiectul început.

„Trebuie să-și pună o singură întrebare: credem în ceea ce facem? Dacă da, atunci trebuie să mergem mai departe și să-i acordăm timp”, a continuat Guardiola.

Spaniolul a subliniat că experiența lui Ancelotti îi oferă toate motivele să aibă încredere în acesta.

„Nu aș putea niciodată să mă îndoiesc de capacitățile lui Carlo. Îl cunosc, l-am întâlnit de multe ori ca adversar și m-a învins de foarte multe ori. Este o persoană extraordinară, are o intuiție remarcabilă și ia decizii tactice foarte inteligente. Este un lider în gestionarea grupului, iar mulți îl consideră numărul unu în această privință. Știe și el că, dacă nu câștigi, nu reziști”, a afirmat Guardiola.

Lionel Messi, comparat cu Michael Jordan

Pep Guardiola a vorbit și despre Lionel Messi, pe care l-a antrenat la Barcelona și alături de care a câștigat numeroase trofee.

„Nu am văzut niciodată un jucător precum Leo, cu această capacitate de a marca goluri și de a oferi pase decisive la fiecare trei zile, cu aceeași constanță. Făcea asta în meciuri, dar și la antrenamente, în partidele dintre noi. Nu-mi amintesc să fi pierdut vreun astfel de joc în cei patru ani în care am lucrat împreună”, a povestit Guardiola.

Pentru a explica mentalitatea competitivă a argentinianului, antrenorul a făcut o comparație cu legendarul baschetbalist Michael Jordan, după ce a urmărit documentarul „The Last Dance”.

„Messi îmi amintește foarte mult de Michael Jordan. Nu era acolo ca să-și facă prieteni, ci pentru a câștiga și pentru a fi cel mai bun”, a spus Guardiola.

Întrebat dacă un alt fotbalist ar putea ajunge la nivelul argentinianului, tehnicianul a apreciat că este dificil ca cineva să repete constanța acestuia.

„Există mulți jucători foarte buni, dar nu cred că în următorii 15-20 de ani vom vedea un fotbalist care să aibă aceeași constanță ca Messi, să joace la acel nivel la fiecare trei zile. Mai devreme sau mai târziu apare cineva care îl poate depăși pe rege, dar este greu să găsești un jucător care să rămână atât de mulți ani la un asemenea nivel de spectacol și frumusețe”, a explicat spaniolul.

Cristiano Ronaldo și Messi s-au ajutat reciproc să ajungă la un nivel excepțional

Guardiola a vorbit și despre rivalitatea dintre Messi și Cristiano Ronaldo, pe care îi consideră doi sportivi cu o mentalitate competitivă ieșită din comun.

„Cristiano este un alt animal competitiv, un alt jucător căruia nu-i pasă de nimic altceva decât să câștige și să demonstreze că este cel mai bun. Este un marcator extraordinar, știe să înscrie cu dreptul, cu stângul și cu capul”, a declarat antrenorul.

În opinia sa, cei doi s-au stimulat reciproc de-a lungul anilor.

„Cred că Cristiano Ronaldo și Messi s-au ajutat foarte mult unul pe celălalt să mențină acel nivel. Dacă Messi nu l-ar fi avut pe Cristiano drept rival, probabil că ar fi avut sezoane puțin mai slabe. Se urmăreau reciproc, voiau să vadă ce face celălalt, fiecare își dorea să fie mai bun și să câștige mai mult. Asta ridică nivelul fotbalului și al sportului în general”, a explicat Guardiola.

În privința viitorului lui Ronaldo la naționala Portugaliei, tehnicianul a considerat că atacantul merită să aibă parte de un final pe măsura carierei sale.

„Portugalia trebuie să-i ofere retragerea pe care o merită. Ambele părți trebuie să se implice pentru ca el să aibă un final demn de cariera sa. Cristiano nu poate să părăsească naționala Portugaliei în acest fel. Nu trebuie să permită ca el să plece astfel”, a spus Guardiola.